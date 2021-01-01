بـ 9 نصائح فعالة.. طرق علاج التهاب اللوزتين

علاج التهاب اللوزتين
يعد النوم صعبًا عند إصابتك بنزلة برد، ويمكن لأعراض مثل انسداد الأنف أن تجعل من الصعب التنفس ، في حين أن السعال وآلام العضلات يمكن أن تبقيك مستيقظًا، والتي تجعلك في حاجة لاستخدام علاج التهاب اللوزتين.
ومع ذلك ، فإن النوم الجيد ضروري للتعافي مع علاج التهاب اللوزتين؛ حيث يحتاج جسمك إلى الراحة حتى يتحسن، لحسن الحظ ، هناك طرق لعلاج التهاب اللوزتين، والذي يعمل على تخفيف الأعراض مؤقتًا والحصول على الراحة التي تحتاجها، ومنها :
1- تناول مشروب دافئ :
قد يساعد تناول مشروب دافئ ومشبع بالبخار قبل النوم على تهدئة وعلاج التهاب اللوزتين ، بينما قد يؤدي البخار إلى تخفيف احتقان الحلق، ويعتبر المشروبات العشبية الخالية من الكافيين مع العسل خيارًا رائعًا، مثل : البابونج ، والنعناع ، والزنجبيل أيضا خيارات جيدة، وتحتوي جميعها على خصائص قد تساعد على الاسترخاء والتنفس بسهولة أو محاربة الالتهابات.
2- الأدوية المضادة للالتهابات :
إذا كنت تشعر بالألم فيمكنك علاج التهاب اللوزتين عبر استهلاك الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات التي لا تستلزم وصفة طبية (NSAID) . يمكن لهذه الأدوية أن تخفف بعض أعراض البرد ، بما في ذلك الصداع وآلام العضلات وآلام الأذن والحمى.
تشمل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الشائعة المتوفرة بدون وصفة طبية ما يلي:
أسبرين
ايبوبروفين (أدفيل ، ميدول ، موترين)
نابروكسين (أليف)
كما هو الحال مع أي دواء بدون وصفة طبية ، تحقق من الملصق الخاص بالجرعة الموصى بها. اتبع التعليمات بعناية.
3- دواء السعال:
ويعتبر دواء السعال فعال علاج التهاب اللوزتين؛ حيث يعمل هذا النوع من الأدوية على تفكيك المخاط في رئتيك بحيث يسهل إخراج السعال، مثل: أدوية Mucinex و Mucinex DM مثالان على أدوية السعال الطاردة للبلغم.
4- الغرغرة بالماء المالح :
وتعتبر الغرغرة بالماء المالح قبل النوم فعال في علاج التهاب اللوزتين، قد تساعد في تهدئة التهاب الحلق ومنع العدوى من التفاقم. إنها طريقة طبيعية منخفضة التكلفة لتخفيف الانزعاج.
5- استخدام محلول ملحي للأنف :
وفقًا لدراسة أجريت عام 2015 ، فإن شطف الأنف بالمحلول الملحي ، المعروف أيضًا باسم تدفق الجيوب الأنفية ، قد يساعد في تقليل الاحتقان، وازالة المخاط والجراثيم ، وتسهيل التنفس، وعلاج التهاب اللوزتين .
6- الوسائد :
تجنب استخدام الكثير من الوسائد ، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بألم الرقبة وعدم الراحة. من المحتمل أن تساعد وسادتين في رفع رأسك بدرجة كافية على علاج التهاب اللوزتين ومنع تراكم المخاط.
7- استنشاق بخار الماء :
ويمكن ان يساعد استنشاق بخار الماء على التخلص وعلاج التهاب اللوزتين عبر التخلص من المخاط المتراكم، بالإضافة إلى أنها تساعد على التنفس بسهولة والنوم براحة أكبر.
8- حمام ساخن :
قد يساعد بخار الدش الساخن على تليين المخاط في الجيوب الأنفية وتصريف ، مما يجعل التنفس أسهل ويساهم في علاج التهاب اللوزتين، ويعتبر الدش الدافئ أيضًا طريقة رائعة للاسترخاء قبل النوم.
9- درجة حرارة الغرفة :
وفقا لدراسة 2012 فإن درجة حرارة الغرفة من أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر على جودة نومك، و قد يكون هذا أكثر أهمية عند محاربة البرد والحمى، لخلق بيئة نوم مريحة ، حافظ على غرفة نومك بين 60 و67 درجة فهرنهايت (15.6 و 19.4 درجة مئوية).
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