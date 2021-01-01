هل تجوز الصلاة على النبي بأي صيغة؟.. الأزهر: هذه الصيغة الأفضل



الصلاة على النبي الصلاة على النبي

أكد الشيخ أحمد نصر الدين، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- تجوز بأي صيغة، بشرط أن تشتمل على لفظ الصلاة على النبي أو صلِّ اللهم على النبي، حتى وإن كانت هذه الصيغة لم تَرِد بشرط أن تكون في تعظيم واحترام للبني.



أفضل صيغة للصلاة على النبي

وأوضح «نصر» في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز الصلاة على النبي بأي صيغة؟» أن أفضل صيغة للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم هي: الصلاة الإبراهيمية أو الصيغة الإبراهيمية، فقد اهتم الصحابة رضوان الله عليهم بأن يعرفوا صيغة الصلاة عليه فقالوا: «يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلِّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد» (رواه البخاري).



فضل الصلاة على النبي

أولًا: يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات.

ثانيًا: يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات.

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ثالثًا: يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات.رابعًا: سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.خامسًا: يكفي الله العبد المصلي على رسول الله ما أهمّه.سادسًا: تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-.سابعًا: الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.ثامنًا: سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.تاسعًا: تنقذ المسلم من صفة البخل.عاشرًا: سبب من أسباب طرح البركة.الحادي عشر: سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.الثاني عشر: التقرّب إلى الله تعالى.الثالث عشر: نيل المراد في الدنيا والآخرة.الرابع عشر: سبب في فتح أبواب الرحمة.الخامس عشر: دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-.السادس عشر: سببٌ لدفع الفقر.السابع عشر: تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-.الثامن عشر: سببٌ لإحياء قلب المسلم.التاسع عشر: التقرّب من الرسول - صلى الله عليه وسلم- منزلةً.العشرون: لا يقتصر فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.