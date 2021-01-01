

وكيل بيجو يقدم موديل 2021 الجديد كليا من 2008 وكيل بيجو يقدم موديل 2021 الجديد كليا من 2008

باعتبارها وكيلا لسيارات بيجو الفرنسية في مصر، أعلنت شركة مانسكو عن تقديمها الجيل الثاني الجديد كليا من سيارتها بيجو 2008 في السوق المحلي، وذلك كموديل لعام 2021 القادم والذي أعلنت عن أسعاره كالتالي:



- فئة أولى بسعر 339 ألف و990 جنيه.



- فئة ثانية بسعر 369 ألف و990 جنيه.

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- فئة ثالثة بسعر 399 ألف و990 جنيه.وصممت الشركة الفرنسية هذا الجيل الجديد بشكل رائع، ومنحته تغييرات عديدة أظهرته بشكل أكثر قوة وتوحشا من شكل الجيل السابق، وتضمنت هذه التغييرات شبكة تهوية جديدة بمصابيح ذات تصميم مختلف على جانبيها، وفتحة تهوية عريضة أسفل الشبكة الأمامية، والتي تضم مصد أمامي باللون الفضي.وبمقارنة الشكل المتوحش لمقدمة السيارة مع تصميم الجزء الخلفي منها نجد أن بيجو منحت هذا الجيل تصميم خلفي عادي لا يحمل أي من ملامح القوة التي قدمتها بتصميم مقدمة السيارة، وحمل هذا الجزء مصد خلفي أسود اللون، ومصابيح خلفية ممتدة بعرض باب الصندوق الخلفي للسيارة، وسبويلر قصير بنهاية سقف السيارة.وبالنسبة للمحرك الذي ستقدمه بيجو مع هذا الجيل الجديد من السيارة في مصر فهو محرك بنزين 3 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1200 سي سي وبقوة 130 حصان وعزم 230 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات المقدمة مع هذا الموديل الجديد التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام المكابح EBA.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- مثبت سرعة.- زجاج كهرباء أمامي وخلفي.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل ومغطاة بالجلد.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مرايات جانبية كهربائية.- شاشة 7 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- مداخل AUX وUSB وبلوتوث.- مصابيح LED خلفية.- مصابيح هالوجين أمامية.- تكييف هواء.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- مصابيح ضبابية LED.- كاميرا خلفية.- شاشة رقمية 10 بوصة بديلة للعدادات التقليدية للسيارة.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- منافذ USB خلفية.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- سنسور مطر.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.- وسائد هوائية جانبية.- نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية الحديثة.- نظام GPS الملاحي.- مصابيح أمامية LED.- نظام لمراقبة النقطة العمياء للسائق.- سقف بانورامي.