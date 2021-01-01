

بتخفيض 5 آلاف.. ميتسوبيشي مصر تقدم موديلات 2021 من إكليبس كروس وإكسباندر بتخفيض 5 آلاف.. ميتسوبيشي مصر تقدم موديلات 2021 من إكليبس كروس وإكسباندر

من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك أعلنت ميتسوبيشي مصر عن تقديم موديلات 2021 من سياراتها إكليبس كروس وإكسباندر بأسعار مخفضة (مقارنة بأسعار موديلات 2020)، حيث بلغت قيمة هذا التخفيض 5000 جنيه، وبذلك أصبحت أسعار موديلات 2021 من السيارتين كالتالي:



إكسباندر 2021:



- فئة أولى بسعر 305 ألف جنيه (تخفيض 5000 جنيه عن سعر موديل 2020).

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- فئة ثانية بسعر 335 ألف جنيه (بدون تخفيض).إكليبس كروس 2021:- فئة أولى بسعر 375 ألف جنيه (تخفيض 5000 جنيه عن سعر موديل 2020).- فئة ثانية بسعر 410 ألف جنيه (زيادة 10000 جنيه عن سعر موديل 2020).- فئة ثالثة بسعر 430 ألف جنيه (زيادة 5000 جنيه عن سعر موديل 2020).- فئة رابعة بسعر 460 ألف جنيه (بدون تغيير)- فئة خامسة بسعر 480 ألف جنيه (بدون تغيير).