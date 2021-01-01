من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك أعلنت ميتسوبيشي مصر عن تقديم موديلات 2021 من سياراتها إكليبس كروس وإكسباندر بأسعار مخفضة (مقارنة بأسعار موديلات 2020)، حيث بلغت قيمة هذا التخفيض 5000 جنيه، وبذلك أصبحت أسعار موديلات 2021 من السيارتين كالتالي:
إكسباندر 2021:
- فئة أولى بسعر 305 ألف جنيه (تخفيض 5000 جنيه عن سعر موديل 2020).
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التعليقات على بتخفيض 5 آلاف.. ميتسوبيشي مصر تقدم موديلات 2021 من إكليبس كروس وإكسباندر
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