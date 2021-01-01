إعلام رسمي: هبوط مركبة فضاء صينية بنجاح على القمر لجلب صخور

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إعلام رسمي: هبوط مركبة فضاء صينية بنجاح على القمر لجلب صخور

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن بكين نجحت في إنزال مركبة فضاء على القمر اليوم الثلاثاء في مهمة تاريخية لجلب عينات من سطحه.

وكانت الصين قد أطلقت المسبار "تشانغ إي-5" في 24 نوفمبر.

وتسعى مهمة "تشانغ إي-5"، الذي سُمي على اسم إلهة القمر عند قدماء الصينيين، لجمع مواد من سطح القمر لمساعدة العلماء في معرفة المزيد عن نشأة القمر.

المصدر: روسيا اليوم

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