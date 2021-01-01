ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن بكين نجحت في إنزال مركبة فضاء على القمر اليوم الثلاثاء في مهمة تاريخية لجلب عينات من سطحه.
وكانت الصين قد أطلقت المسبار "تشانغ إي-5" في 24 نوفمبر.
وتسعى مهمة "تشانغ إي-5"، الذي سُمي على اسم إلهة القمر عند قدماء الصينيين، لجمع مواد من سطح القمر لمساعدة العلماء في معرفة المزيد عن نشأة القمر.
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التعليقات على إعلام رسمي: هبوط مركبة فضاء صينية بنجاح على القمر لجلب صخور
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