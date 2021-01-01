قالت الوكالة الوطنية للعلوم في أستراليا اليوم الثلاثاء إن تلسكوبا جديدا قويا أقيم في المناطق النائية من أستراليا رسم خرائط لمناطق شاسعة من الكون في وقت قياسي، وكشف عن مليون مجرة جديدة وفتح الطريق أمام اكتشافات جديدة.
وتمكن التلسكوب اللاسلكي من تحديد مواقع حوالي ثلاثة ملايين مجرة في 300 ساعة فحسب. واستغرقت عمليات مسح مماثلة للسماء فترات وصلت إلى عشر سنوات.
قال عالم الفلك ديفيد ماكونيل، الذي قاد دراسة منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية للسماء الجنوبية في مرصد مورشيسون بغرب أستراليا "سيحدث فارقا كبيرا فعلا".
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التعليقات على تلسكوب أسترالى يرسم خريطة للفضاء السحيق بسرعة قياسية
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