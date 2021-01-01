ارتفاع مبيعات السيارات "الملاكي" خلال العشرة أشهر الأولى من 2020

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ارتفاع مبيعات السيارات "الملاكي" خلال العشرة أشهر الأولى من 2020

ارتفعت مبيعات سيارات الركوب الملاكي في السوق المصرية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي.



ووفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس

معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن مبيعات السيارات سجلت نمواً بلغ 26%، خلال العشر أشهر الأولى من 2020.


وبلغت قيمة مبيعات الملاكي خلال العشرة أشهر الأولى من العام 127 ألفاً و45 سيارة، مقارنةً بـ100 ألف و610 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



المصدر: الوفد

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