ارتفاع مبيعات السيارات "الملاكي" خلال العشرة أشهر الأولى من 2020
ارتفعت مبيعات سيارات الركوب الملاكي في السوق المصرية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس
معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن مبيعات السيارات سجلت نمواً بلغ 26%، خلال العشر أشهر الأولى من 2020.
وبلغت قيمة مبيعات الملاكي خلال العشرة أشهر الأولى من العام 127 ألفاً و45 سيارة، مقارنةً بـ100 ألف و610 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
التعليقات على ارتفاع مبيعات السيارات "الملاكي" خلال العشرة أشهر الأولى من 2020
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق