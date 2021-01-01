علاج منزلي لـ التهاب أنسجة القدم



التهاب أنسجة القدم التهاب أنسجة القدم

علاج التهاب أنسجة القدم، من العلاجات التي يمكن تقديمها في المنزل بدون أدوية أو تكاليف باهظة، ولكنها تحتاج فقط بعض المكونات الطبيعية للتخلص من التورم.



ووفقا لموقع "HEALTHLINE "، يمكن أن تشمل أسباب تورم القدمين ما يلي:

1- الوقوف على قدميك لفترة طويلة.

2- ارتداء أحذية غير مناسبة.

3- الحمل

4- بعض العادات الخاطئة.

5- بعض الحالات الطبية.



التهاب الأنسجة الداخلية لباطن القدم

كشفت مجموعة من التقارير بعض العادات التي يجب اتباعها حتى تتخلص من التهاب الانسجة أو التورم، وهي تتمثل في التالي:

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1- شرب كمية كبيرة من الماءالحصول على كمية كافية من السوائل يساعد على تقليل تورم القدم، عندما لا يكون جسمك رطبًا بدرجة كافية، فإنه يحتفظ بالسوائل الموجودة به.2- ارتداء الجوارب الضاغطةتأتي الجوارب الضاغطة في مجموعة متنوعة من الأوزان والضغط ، لذا قد يكون من الأفضل البدء بجوارب أخف وزنًا ثم العثور على النوع الذي يوفر أكبر قدر من الراحة.3- رفع القدم لأعلىاسند قدميك على وسائد أو وسائد أو حتى أشياء مثل دفاتر الهاتف عند النوم، إذا كنت تتطلع إلى تقليل تورم القدم أثناء الحمل، فحاول رفع قدميك عدة مرات في اليوم أيضًا، استهدف حوالي 20 دقيقة في كل مرة .4- تناول مكملات الماغنسيوميمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، وتشمل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي ما يلي:السبانخ.الأفوكادو.الكاجو.الشوكولاتة الداكنة.علاج التهاب أنسجة القدم بالاعشابيصاب بعض الأشخاص بالتهاب انسجة القدم، ولا يميل إلى الذهاب إلى الطبيب لتناول الأدوية الطبية، حيث يفضل البعض تناول الأعشاب الطبيعية التي تعمل على تخفيف التورم بطريقة كبيرة.1- الكركمالكركم واحد من أبرز الأعشاب الهندية التي تستخدم في بعض الحالات المرضية، لاحتوائه على مادة الكركمين، والتي بإمكانها علاج التهاب الأوتار بطريقة سريعة.2- العرقسوسلا يعلم الكثير من الأشخاص أن العرقسوس من الأعشاب التي تستخدم في علاج التورم الذي يحدث في القدمين، ولكنه مفيد بسبب احتوائه على حمض الجلسريزيك.3- الجيسنجالجيسنج من الأعشاب الطبية التي تحتوي على مضادات الأكسدة وتعمل على مقاومة الالتهابات.