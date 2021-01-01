نيسان موتور إيجيبت تطلق حملة بالتكلفة الإجمالية لملكية وصيانة السيارات

أطلقت شركة نيسان موتور إيجيبت، حملة بعنوان "إحسبها صح" والتى تهدف إلى زيادة الوعي بالتكلفة الإجمالية لملكية وصيانة السيارات وكيفية حساب كلاهما حيث تُعتبر تلك المفاهيم شديدة الأهمية في تقييم سعر السيارات عند الشراء أو البيع.
وأوضح مايك ويتفيلد رئيس مجلس إدارة نيسان موتور إيجيبت والعضو المنتدب للشركة قائلا " أطلقنا حملة زيادة الوعي بالتكلفة الإجمالية لملكية وصيانة السيارات لأنها أحد أهم الأمور التي يجب أن تُأخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشراء سيارة دون أخرى، حيث لا يجب على العملاء تقييم سعر السيارة عند الشراء فقط، بل يجب أيضا معرفة إجمالي التكاليف التي سيدفعونها لصيانة تلك السيارة وكل المصاريف المتعلقة بملكية السيارة".
يتم حساب تكاليف ملكية السيارة طبقاً لإجمالي المصاريف الفعلية التي يدفعها المالك على مدار امتلاك السيارة (خلال خمسة سنوات في المتوسط) بدءا من رسوم الترخيص والتصاريح وتجديدها، أيضا التأمين وإجمالي تكاليف الصيانة، مصاريف الوقود إذا ما كان غاز طبيعي أو بنزين هذا بالإضافة إلى فارق سعر السيارة عند البيع مقارنتا بسعر الشراء والذى يعرف بنسبة استهلاك السيارة خلال فترة امتلاكها.
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