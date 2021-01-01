

10 خطوات لتفادي مشاكل السيارة في فصل الشتاء 10 خطوات لتفادي مشاكل السيارة في فصل الشتاء

مع دخول فصل الشتاء، تكثر مشاكل السيارة، بسبب سقوط الأمطار والبرودة الشديدة، مما يوثر على كفاءة أدائها، ويعرضها للعديد من الأعطال.



ومن أبرز النصائح التي يجب اتباعها لتفادي مشاكل السيارة في فصل الشتاء:



1- فحص زيت المحرك والفرامل وناقل الحركة، بسبب تأثرهم بانخفاض درجات الحرارة.

قد يعجبك أيضا...

2- فحص البطارية بشكل دوري، نظرا لأن التفاعلات الكميائية تقل في الطقس البارد.3- تشغيل المحرك باستمرار للحفاظ على البطارية، إذا كان استخدامك للسيارة قليلاً.4- التأكد من عمل الفرامل بكفاءة عالية، لأنها من أهم وسائل الأمان في السيارة.5- فحص مصابيح السيارة، واستبدال التالف منها، لرؤية أفضل وقت الشبورة الكثيفة.6- فحص كاوتش الأبواب والزجاج، منعا لتسرب مياه الأمطار إلى داخل السيارة.7- تنظيف أجزاء السيارة باستمرار من آثار الأمطار، للحفاظ عليها من الصدأ.8- التأكد من سلامة الإطارات لمزيد من الأمان والثبات عند استخدام الفرامل.9- فحص مساحات الزجاج، لأهميتها أثناء القيادة في الأجواء الممطرة.10- فحص شمعات الاحتراق (البوجيهات) بشكل دوري وصيانتها، لتقليل فرصة تأثرها بالطقس البارد.نصائح هامة لتجنب الوقوع في الحوادث أثناء القيادة تحت المطر:1- عدم الانشغال بالهاتف أثناء قيادة السيارة.2- استخدام المصابيح الأمامية لرؤية أفضل أثناء القيادة في الشبورة.3- الحفاظ على مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.4- تخفيض السرعة خلال القيادة تحت المطر.5- عدم القيادة في الطرق المغمورة بالمياه.6- التأكد من حالة إطارات السيارة أولا بأول.7- إزالة الضباب الداخلي عن زجاج السيارة.