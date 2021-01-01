

فيديو.. الفيل الأكثر وحدة في العالم يلتقي بآخر لأول مرة من 30 سنة فيديو.. الفيل الأكثر وحدة في العالم يلتقي بآخر لأول مرة من 30 سنة

رصدت وسائل إعلام عالمية لحظة لقاء الفيل الأكثر وحدة في العالم مع فيل آخر بعد إنقاذه من حديقة حيوانات متداعية كان قد ظل فيها طوال 3 عقود.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عثر كافان وهو فيل سريلانكي أمضى ثلاثة عقود في الأسر في إسلام أباد على صديقًا جديدًا له بعد نقله بالطائرة إلى ملجأ في كمبوديا الشهر الماضي.



يظهر كافان في مقطع الفيديو يلتقي لأول مرة بفيل آخر وجهاً لوجه، حيث ألقي عليه التحية

قد يعجبك أيضا...

بمد خرطومه ليلتقي بخرطوم الفيل الآخر.وأظهرت المزيد من مقاطع الفيديو التي نشرتها الصحف المحلية كافان وهو يستمتع بموطنه الجديد الواسع ، بما في ذلك اللعب على أرجوحة إطار وغمر نفسه في الأوساخ - وهو ما تفعله الأفيال لحماية بشرتها من الحرارة ولدغات الحشرات.وُلِد كافان في سريلانكا ولكن قدمته الدولة إلى باكستان عام 1985 كهدية لتعزيز التقارب المتزايد بين البلدين، وعاشكافان في عزلة قبل أن تنضم إليه أنثى فيل آخر يدعى ساهيلي تم إحضاره من بنغلاديش عام 1990، ظلت رفيقته حتى عام 2012 عندما توفيت، تاركة كافان وحيدًا.بدأ النشطاء في الدعوة إلى إطلاق سراح كافان بعد أن تبين أنه كان يقضي معظم وقته مقيدًا بالسلاسل بسبب الظروف السيئة في حديقة الحيوان، في عام 2016.وحكم قاض في مايو بضرورة نقل كافان من إسلام أباد إلى منشأة لديها قدرة أفضل على الاعتناء به، في أكتوبر الماضي، أُعلنت باكستان نقل الفيل إلى كمبوديا ، وفي نوفمبر شرعت أطقم العمل في العملية الشاقة لنقله إلى هناك.