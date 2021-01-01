

خطوات يجب اتباعها لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر خطوات يجب اتباعها لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر

يبحث العديد من مالكي الوحدات السكنية، عن خطوات تسجيل قرءاة عداد الغاز الطبيعي المنزلي لشهر ديسمبر الجاري، التي تقوم به شركة الخدمات البترولية بتروتريد، أحد الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية وذلك خلال فترة تسجيل قراءة عداد الغاز التي تبدأ من اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر حتى 15 ديسمبر جاري.



ورصدت "بوابة أخبار اليوم" الخطوات يجب إتباعها لتسجيل قراءة عداد الغاز.



١_يتم تسجيل الدخول لموقع تسجيل قراءة الغاز “بتروتريد” على الرابط التالي: http://petroapp.com.eg:6060/jsf/f?p=106:1

قد يعجبك أيضا...

٢– اضغط على تسجيل قراءة الغاز٣– اختار المحافظة والمنطقة التابع لها٤– أدخل البيانات المطلوبة وهي رقم الشقة والعمارة والرقم الفرعي والقطاع المكتوب فى إيصال غاز سابق.٥– اكتب الأرقام الموجودة في الصندوق الأسود.٦– الضغط على تسجيل القراءة٧– يرجى الانتظار حتى تظهر رسالة تم تسجيل قراءتك بنجاح.وبدأت الدولة، في التخفيف عن المواطنين في التقسيط بشكل بسيط على توصيل الغاز الطبيعي، وتعتبر أحد ثمار مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة المهندس طارق الملا، للتقسيط الميسر دون مقدم أو فوائد على مدار 6 سنوات بـ30 جنيها شهريا الذي يساهم به المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، وذلك في المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة.وشهدت الفترة الأخيرة، نجاحات كبرى في قطاع البترول، خاصة المتعلقة بالخطة القومية الطموحة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والأنشطة التجارية والمنزلية، وإحلالها محل البوتاجاز الذي ما زالت الدولة حالياً تدعم أسعاره منذ بدء النشاط في ثمانينيات القرن الماضي حتى الآن.وتعتبر عدد الوحدات، التي تم توصيلها بالغاز في 7 سنوات (2013 – 2020) بلغ 5.6 مليون وحدة مقابل 5.5 مليون وحدة في الـ30 سنة (منذ 1980 حتى 2013)، ليصل إجمالي الوحدات السكنية التي تم توصيلها منذ بدء النشاط حتى يونيو 2020 حوالي 11.2 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى التوسع في توصيل الغاز للمصانع والمنشآت التجارية.