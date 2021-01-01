السيسي يتابع المشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان

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السيسي يتابع المشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة”.


وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة “المشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية”، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعي.

المصدر: اموال الغد

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