بدون درجات.. التعليم تعلن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اختبارات تدريبية (بدون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوي حسب الجدول المرفق، للتعرف على طبيعة الأسئلة، في نظام التقييم الجديد، والتدرب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.



وبحسب بيان، ستكون الأسئلة مبسطة تغطي الأجزاء التي تمت دراستها، من المنهج، حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو المنزل، حيث إنه ليس محدداً بزمن أو بمكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.



وقالت الوزارة، إنه في حال حدوث أية مشكلات تقنية لا داعي للانزعاج، لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبي للوقوف عليها والتعامل معها.

وبحسب البيان، من المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع هذا الاختبار بجدية، ليتعودوا على نظام الأسئلة ويقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية، والتي سيتم احتساب درجات النجاح والانتقال إلى الصف الأعلى من خلالها.وأكدت أن محاولات الغش او الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها بل ستضره، لأنه سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقي، حيث إن امتحانات نهاية العام ستكون في لجان مراقبة لا يسمح فيها بالعمل الجماعي او الاعتماد على الآخر.كما أنه سيتم الإعلان خلال أسبوع عن كيفية الحصول على الاسم وكلمة السر للدخول على منصة الامتحانات، وكذلك الرابط المخصص لتسجيل أي شكوى أو مشكلة قد تواجه الطالب أثناء الامتحان التدريبي.



