تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اختبارات تدريبية (بدون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوي حسب الجدول المرفق، للتعرف على طبيعة الأسئلة، في نظام التقييم الجديد، والتدرب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.
وبحسب بيان، ستكون الأسئلة مبسطة تغطي الأجزاء التي تمت دراستها، من المنهج، حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو المنزل، حيث إنه ليس محدداً بزمن أو بمكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.
وقالت الوزارة، إنه في حال حدوث أية مشكلات تقنية لا داعي للانزعاج، لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبي للوقوف عليها والتعامل معها.
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التعليقات على بدون درجات.. التعليم تعلن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي
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