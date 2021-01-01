

لم تفكر فى سلامتها .. بريطانية تقفز بنهر متجمد لإنقاذ كلب .. فيديو وصور لم تفكر فى سلامتها .. بريطانية تقفز بنهر متجمد لإنقاذ كلب .. فيديو وصور

قفزت امرأة بريطانية في نهر متجمد لإنقاذ كلب عندما رأت صاحبه يربطه بصخرة ويلقيه فى النهر، وعلى الرغم من صعوبة الموقف، إلا أنها تمكنت من إنقاذ الحيوان الصغير الذى يتلقى الرعاية الطبية حاليًا، بينما يحاكم أصحابه أمام محكمة بريطانية.







وذكرت جريدة ديلى ميل، أن جين هاربر، قفزت بشجاعة في المياه بأحد الأنهار بمدينة نوتينجهامشير بالمملكة المتحدة، لمساعدة الكلب الذي كان مربوطًا فى حقيبة بها صخرة، وعرضت شرطة نوتنجهامشاير الكلب على طبيب بيطرى وتلقى الرعاية الطبية البيطرية، فيما مثلت شارلين لاثام، البالغة من العمر 31 عاما، أمام المحكمة واعترفت بمحاولتها إغراق كلب.

ويشير تقرير الصحيفة البريطانية، إلى أن جين هاربر كانت تمشي بعد الظهر فى أحد الأيام عندما أخبرتها صديقتها أنها ترى رأس كلب يتمايل في الماء، وعلى الفور غاصت "جين" في النهر وحاولت إخراج الكلب دون تفكير في سلامتها.فى المقابل، اعترفت مالكة الكلب التي تدعى لاثام، بأنها مذنبة وتسببت في معاناة للحيوان من خلال محاولة إغراقه، مما أدى إلى غمر الحيوان في المياه الباردة لنهر ترينت لفترة طويلة، وأوضح التقرير، أنه تم الإفراج عنها بكفالة حتى مثولها التالي أمام المحكمة في 8 مارس 2021، ومن جهته، قال روب جريفين، مسئول بشرطة نوتنجهامشاير: "كان هذا حادثًا صعبا وغير مفهوماً للغاية فيما يتعلق بدوافع المتهمة، ولحسن الحظ ، تفيد التقارير أن الكلب بيلا في حالة صحية جيدة وهي في أيد أمينة".كما قال متحدث باسم الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات عن الحادث: "نحن نعمل مع الشرطة في أعقاب تقارير عن وجود كلب في نهر ترينت مع حقيبة محمولة بها صخرة بداخلها، ولحسن الحظ ، صادف أحد أفراد الجمهور كلب الراعي البلجيكي وتمكن من إنقاذه".











