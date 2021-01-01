

بلومبرج: أخبار اللقاحات تسيطر على اتجاهات الأسواق بلومبرج: أخبار اللقاحات تسيطر على اتجاهات الأسواق

أكدت وكالة بلومبرج، أن أخبار اللقاحات سيطرت على اتجاهات الأسواق مع ورود أنباء بشأن آخر تطورات لقاح شركة Astrazeneca وجامعة أكسفورد.





وفي سياق استقرار السوق أيضا، بدأ جو بايدن رسميًا، في عملية انتقال السلطة بالبيت الأبيض، مما أدى إلى تهدئة الأسواق من ناحية حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية.





وأظهر محضر اجتماع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC)، أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مستعدون للإعلان قريبًا عن تحديث توجيهات برنامج التيسير الكمي.سوق السنداتوتفاوت أداء سندات الخزانة الأمريكية، حيث ارتفعت السندات ذات الآجال القصيرة على خلفية ورود بيانات اقتصادية ضعيفة والتي تم اصدارها على مدار الأسبوع، بينما تراجعت السندات ذات الآجال الأطول وسط توقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتمديد آجال استحقاق مشترياته من السندات.وانخفض منحنى العائد مع اتساع الفارق في جزئي المنحنى الخاصين بفرق فائدة السندات ذات أجل العامان والـ 10 سنوات، وكذلك الجزء الخاص بفرق فائدة الـ 5 سنوات و30 سنة.وتعكس الأسعار الحالية للسوق احتمالات بنسبة 3.3% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بنهاية العام، وذلك خلال اجتماعه المقبل والأخير للعام الجاري والذي سيتم عقده في شهر ديسمبر.الأسهم:وارتفعت الأسهم الأمريكية على مدار الأسبوع مع إعلان نجاح لقاح شركة Astrazeneca، وبدء انتقال السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن، وتلاشي حالة عدم اليقين المحيطة بنتيجة الانتخابات، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز S&P 500 بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى قياسي يوم الجمعة.وأنهى مؤشر ناسداك المركب تعاملات الأسبوع عند مستوى قياسي جديد مرتفعًا بنسبة 2.96%، كما حقق مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب خلال الأسبوع حيث ارتفع بنسبة 2.21%.وجدير بالذكر، أنه في وقت سابق من الأسبوع، قفز مؤشر داو جونز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث كسر حاجز الـ 30.000 للمرة الأولى ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.وتراجع معدل التقلبات بشكل طفيف للغاية حيث أنهى مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق الأسبوع عند 20.84 نقطة وهو أقل من متوسطه لعام 2020 البالغ 30.5 نقطة، علاوة على ذلك، سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً للأسبوع الرابع على التوالي، محققة أفضل سلسلة مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر 2019، وارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 0.93% خلال الأسبوع.وفي الوقت نفسه، فإن أسهم الأسواق الناشئة اقتربت من تحقيق أفضل أداء شهري لها منذ مارس 2016، حيث سجلت مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مع تحسن الرغبة في المخاطرة، فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة (MSCI EM ) بنسبة 1.77%، كما صعد مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية (MSCI Latam) بنسبة 3.52% متصدرًا المكاسب في الأسواق الناشئة، بينما ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لدول آسيا – باستثناء اليابان (MSCI Asia ex. Japan) بنسبة 1.49%.



