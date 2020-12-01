

تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء 1-12-2020 تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء 1-12-2020

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء بقيمة 10 جنيهات، ليصعد عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 788 جنيها للجرام، وذلك بعد شهر حافل بالتراجعات فى سوق الذهب عالميا ومحليا، عقب التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 675 جنيها.



عيار 21 سجل 788 جنيها.



عيار 24 سجل 900 جنيه.



وتباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 1-12-2020 ، أمام الجنيه المصرى مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، واستقر سعر الدولار اليوم عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدولار اليوم: 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى:18.59 جنيه للشراء، 18.78 جنيه للبيع



سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.77 جنيه للشراء، 21.01 جنيه للبيع



سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.58 جنيه للشراء، و51.42 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.