

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بداية تعاملات اليوم ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بداية تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق المحلية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ارتفعت أسعار الحديد في الشركات المحلية بما يتراوح بين 400 جنيه و650 جنيه على النحو التالي:

حديد عز 11100 جنيه.

بشاي 11100 جنيه.

حديد العتال 11100 جنيه.

المراكبي 10950 جنيها.

حديد المصريين 11000 جنيه.

العشري 10950 جنيها.

حديد مصر ستيل 10950 جنيهًا.



كما ارتفعت أسعار الأسمنت بما يتراوح بين3 و 12 جنيه على النحو التالي:



أسمنت النصر730 جنيهًا.

أسمنت أسيوط "الفهد" 700 جنيه.

لافارج للأسمنت "المخصوص" 723 جنيهًا.

أسمنت سيناء 710 جنيهات.

أسمنت السويس 748 جنيهًا.

أسمنت حلوان 750 جنيهًا.

أسمنت مصر بني سويف 753 جنيهًا.