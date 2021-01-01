كشف النجم الأميركي جورج كلوني السر وراء احتفاظه بتسريحة شعره المفضلة، رغم حالة الإغلاق التي ألقت بظلالها على صالونات الحلاقة خلال تفشي فيروس كورونا المستجد.
ونجح كلوني في الإبقاء على تسريحة شعره المفضلة رغم إغلاق صالونات الحلاقة خلال تدابير الإغلاق لمكافحة وباء كوفيد-19، إذ إن النجم الهوليوودي يقصّ شعره الشائب بنفسه، بواسطة جهاز يعود للثمانينيات هو كناية عن آلة حلاقة شفّاطة.
وقد كشف الممثل الأميركي، البالغ 59 عاما، عن سرّه خلال مقابلة مع قناة "سي بي إس"، قائلا "أقص شعري بنفسي منذ الخامسة والعشرين من العمر. وشعري كالقشّ يسهل قصّه ولا مجال للخطأ".
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التعليقات على كلوني يكشف "سره الشخصي".. آلة عمرها 40 عاما
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