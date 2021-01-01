بدون أدوية.. 3 أنواع من الأعشاب تعالج الإمساك نهائيًا



علاج الامساك علاج الامساك

يعاني الكثير من الأشخاص بسببب الإمساك، ومن الأسباب الشائعة للإمساك قلة تناول الألياف الغذائية وقلة النشاط البدني وعدم شرب كمية كافية من الماء وتناول بعض الأدوية ومتلازمة القولون العصبي.



ويمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة والعلاجات المنزلية في علاج الإمساك، ويستخدم بعض الناس شاي الأعشاب كعلاج منزلي لتخفيف الإمساك لأن شاي الأعشاب معروف بخصائصه المهدئة والملينة.



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ونستعرض لكم أبرز الأعشاب والمشروبات التي تساعد في علاج الإمساك، وذلك وفقًا لموقع "boldsky".- شاي النعناعقد يساعد شاي النعناع في الوقاية من الإمساك وعلاجه، وجود المنثول في النعناع له تأثير مهدئ قد يساعد في إرخاء المعدة أثناء تحريك البراز عبر الأمعاء.طريقة صنع شاي النعناع:اغلي كوبًا من الماء وأضيفي حفنة من أوراق النعناع.اترك الماء يغلي لبضع دقائق أخرى.صفي الشاي وشربه.- الشاي الأخضريحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين، وهي منبهات تسرع حركة الأمعاء، ومع ذلك، فإن شرب الكثير من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الإسهال.وأظهرت دراسة أجريت على الحيوانات عام 2016 أن الشاي الأخضر يحتوي على مركب يسمى صارمينين الذي له تأثير ملين أكبر ويزيد من حركة الأمعاء.طريقة صنع الشاي الأخضر:انقع 1 ملعقة صغيرة من الأوراق الخضراء في كوب من الماء المغلي.اتركها لبضع دقائق.صفي الشاي وشربه.- شاي الزنجبيليستخدم الزنجبيل كتوابل وكعلاج منزلي لعلاج أمراض المعدة المختلفة بما في ذلك الإمساك، يمكن أن يساعد شرب شاي الزنجبيل بعد الوجبات في تسهيل عملية الهضم وتسريع حركة الأمعاء.طريقة صنع شاي الزنجبيل:أضف 1-2 شرائح من جذر الزنجبيل في كوب.صب الماء المغلي واتركه ينقع لمدة 5-10 دقائق.أضف العسل حسب الرغبة.- شاي جذر عرق السوسيأتي جذر عرق السوس من جذر نبات عرق السوس (Glycyrrhiza glabra)، يستخدم منذ فترة طويلة لعلاج الأمراض المختلفة بما في ذلك الإمساك، له خصائص مضادة للالتهابات وهو ملين خفيف يمكن أن يخفف من الإمساك.طريقة صنع شاي عرق السوس:اغلي كوبًا من الماء وأضف 1 ملعقة كبيرة من جذر عرق السوس.اتركه لينضج لبضع دقائق.صفي الشاي واشربه دافئًا