شاهد .. مقاديرعمل الكسكسى بطريقة الشيف توتا مراد



مقاديرعمل الكسكسى مقاديرعمل الكسكسى

قدمت الشيف توتا مراد خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، طريقة عمل الكسكسى الحلو فى خمس دقائق.



وتتضمن المقادير عمل الكسكى الآتى:-



دقيق أبيض

ماء

ملح

سمنة

سكر بودر

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طريقة تحضير كسكسي حلو وحادق:* يضاف الماء تدريجيا حتى يصبح القوام رمليًا.* يوضع في قماشة على البخار مع التقليب حتى تمام الطهي.* تضاف السمنة وتقلب.يعد الكسكسي من الأكلات المغربية الشهيرة، كما يعد من الأطباق الرئيسية لديهم، ولكن يفضل العديد من الأشخاص تناول الكسكسي الحلو بالسكر.ويعد الكسكى وجبة شمال أفريقية قديمة ذكرها ابن دريد في القرن الثالث الهجري في كتابه جمهرة اللغة تحت مسمى كسكس. يصنع الكسكس من طحين القمح أو الذرة في شكل حبيبات صغيرة، ويتناول بالملاعق أو باليد. يطبخ بالبخار ويضاف إليه اللحم، أو الخضار، أو الفول الأخضر المقور، أو الحليب، أو الزبدة والسكر الناعم حسب الأذواق والمناسبات. و في كل الدول المغاربية يحضر الكسكس مع أنواع اللحوم الحلال واللفت والبازنجان و القرع الأحمر ويقدم هكذا بالمرق، أما باللبن فيقدم بدون مرق أو خضر فقط الكسكس باللبن.وهو من الوجبات الرئيسية والمعروفة منذ القدم والتي لا تغيب طويلًا عن المائدة فهناك من يطبخها يوميًا، وهي أكلة شائعة في أغلب مناطق شمال أفريقيا (المغرب – الجزائر - موريتانيا - تونس – ليبيا) وبجزيرة صقلية بإيطاليا وحتى في فرنسا حيث يمثل ثاني أكلة مفضلة لدى الفرنسيين.