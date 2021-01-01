أعلنت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إصابة رئيس الحركة في قطاع غزة، يحيي السنوار، بفيروس كورونا المستجد، وذلك مع استمرار الأعداد المصابة بالوباء في عموم القطاع بالارتفاع.
وذكرت تقارير إخبارية، إن الحالة الصحية للسنوا جيدة، ولايعاني من مضاعفات مرضية تعيقه عن ممارسة مهام عمله، ضمن إجراءات السلامة والعزل الطبي المتبعة.
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التعليقات على إصابة رئيس حركة حماس بفيروس كورونا.. وهذه حالته الصحية
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