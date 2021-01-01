خالد الجندي لـ منكرى السُنة: من أين عرفتوا عدد ركعات الصلاة؟



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي

رد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على منكرى السنة النبوية، قائلا: "عدد ركعات الصلوات عرفناها منين، ولا آية فى القرآن الكريم بتوضحها".



وقال الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "السنة التى تبين العبادة وحى من الله سبحانه وتعالى، وهناك اقوال للنبى محمد صلى الله عليه وسلم، ليسا بوحى وانما أعراف او عادات وتقاليد".



وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أكد أن السنة النبوية «الأحاديث»: هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم وحجة وتثبت أحكامًا والمسلم متلزم بها.

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وأضاف الإمام الأكبر، خلال حلقة برنامج «حديث شيخ الأزهر» المذاع على الفضائية المصرية، أنه يختلف تعريف السُنة عند المسلمين بحسب مجال استخدامها: فعند المحدثين السنة هي: «كل ما أثر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير أو سيرة أو صفة خَلقية أو خُلقية، سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها»، وعند علماء أصول الفقه؛ السنة هي: «المصدر الثاني للتشريع. ويقصد بها الحديث نبوي من حيث أنه الأصل الثاني لتشريع الأحكام»، أما السنة في علم مصطلح الحديث السنة فهي: «ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقريرونبه شيخ الأزهر، على أن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، أنه لا توجد فرقة مسلمة أنكرت حجية السُنة، مشيرًا إلى أن السنة النبوية -الأحاديث- هي التطبيق العملي للقرآن الكريم والكاشفة لغوامضه.وشدد على أن ثلثي القرآن لا يفهم إلا عن طريق السنة النبوية، فمثلًا، قال الله تعالى في كتابه العزيز: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ» (سورة البقرة: 43)، فجاءت السنة النبوية لتوضيح عدد ركعات كل صلاة وعددها وأوقاتها، وشروط صحتها.