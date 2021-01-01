أشجار الكريسماس المجففة موضة جديدة فى أعياد استقبال 2021.. الأخضر راحت عليه



أشجار الكريسماس المجففة أشجار الكريسماس المجففة

اعتدنا على رؤية الأشجار الخضراء تزين أركان المنازل والمحال التجارية قبل أيام من الاحتفال بأعياد الميلاد أو الكريسماس كل عام، تلك التي تعتمد في كثير من الأحيان على شجر الصنوبر، أو حتى مصنوعة من بعض المواد الخضراء التي تتضمن إضفاء نفس المظهر عليها، وتتيح فرصة الاحتفاظ بها لفترة أطول، لكن وفقًا لما جاء بموقع "metro" يبدو أشجار عيد الميلاد المصنوعة من عشب البامبا المجفف هي الاتجاه القادم لتزيين الديكور الداخلي للمنازل في عام 2021.



تصميم لشجرة الكريسماس

في حال لم تكن قد سمعت، فإن تزيين منزلك بعشب البامبا من الأشياء الرائجة الآن، حيث انتشرت على Instagram العديد من صور الديكورات التي تعتمد في تصنيعها على تلك الأوراق والقصب المجفف، والتي حرص صناعها على ترتيبها ببراعة في مزهريات، وتحولت إلى أكاليل من الزهور، الأمر الذي جعلنا نشعر أنها كانت مسألة وقت فقط قبل أن يتسلل عشب البامبا إلى عيد الميلاد أيضًا، فإن مهندسو الديكور يصنعون الآن أشجار عيد الميلاد بأكملها من البامبا.



