اعرفى إزاى تختارى الشامبو المناسب لشعرك.. "عشان تتحكمى فى التساقط"



اعرفى إزاى تختارى الشامبو المناسب اعرفى إزاى تختارى الشامبو المناسب

الغبار والتلوث والأوساخ، جميعها عوامل يتأثر بها شعرك، خاصة مع الخروج كل يوم من منزلك، وهو ما يدفع الكثيرات لاستخدام الشامبو وغسل الشعر للتخلص منها، ولكن هل كنت تفقدين الكثير من الشعر؟ هل فكرت في حقيقة أن هذا قد يكون لأنك تستخدمين الشامبو الخاطئ حيث يلعب اختيار الشامبو المناسب دورًا مهمًا للغاية، وفى التقرير التالى يوضح موقع "style craze" كيفية اختيار شامبو مناسب لشعرك للتحكم فى تساقط الشعر:



إليك بعض النصائح حول اختيار الشامبو المناسب:



1. نوع الشعر وفروة الرأس:

أول شيء يجب أن تنتبهى له قبل اختيار الشامبو المناسب هو معرفة نوع شعرك وفروة رأسك بشكل صحيح، بدون ذلك، بغض النظر عن عدد أنواع الشامبو التي تجربينها، فإنها لن تعمل بشكل صحيح أبدًا، يشبه الأمر أن تطلب من سيارتك السير بالماء بدلاً من البنزين، فكيف يمكن تنظيف الشعر الدهني بالشامبو للشعر الجاف؟

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2. التغذية والترطيب:قبل معرفة أنواع الشعر المختلفة، عالجي شعرك بشكل صحيح، الترطيب والتغذية المناسبة ضرورية، ابحثى عن الملصق وافحصى المكونات.تعتبر المكونات مثل زبدة الشيا وحليب الصويا وبروتين البيض والجلسرين مفيدة جدًا لشعرك، وتأكدى من اختيار منتج واحد يحتوي على أكبر عدد ممكن من المكونات الجيدة وليس الكثير بمكون واحد لكل منها.3. الشعر الدهني:يحتاج نوع الشعر هذا إلى الانتباه لشيئين:- توازن درجة الحموضة، ولذلك تأكدى من أن الشامبو ليس مخصصًا للشعر الدهني فحسب، بل إنه متوازن بشكل صحيح أيضًا.- إذا تساقط الشعر على الرغم من التأكد من أنك تستخدمين شامبو مخصص لشعرك ومتوازن بشكل صحيح، فهذا لأنه قاسي للغاية، يجب غسل الشعر الدهني كثيرًا لمنحه لمعانًا وإشراقًا لطيفًا، و إذا كان الشامبو الخاص بك قاسياً للغاية، فأنت ستعانين من تساقط الشعر.4. الشعر العادى:إذا كان شعرك طبيعيًا ولم يكن لديك أي مشاكل في الجفاف وما زلت تعانين من التساقط، فقد حان الوقت للتحقق مما إذا كان لديك أي تهيج في فروة الرأس، جربى الشامبو العلاجي بزيوت شجرة الشاي.5.الشعر الجاف:يجب أن يكون تركيزك الأساسي على منح شعرك رطوبة، لذلك لا تستخدمى الشامبو الذي يحتوي على الكثير من المواد الكيميائية بالنسبة لك.6. الشعر الكيرلى :إذا كان شعرك مجعدًا بشكل طبيعي، فلا يمكنك معالجة شعرك بنفس الطريقة مثل الباقي، هذا هو نوع الشعر الذي يصعب الحفاظ عليه، لذا تأكدى من اختيار الشامبو الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين أو مصنوع خصيصًا لعلاج نوع شعرك لضمان ترطيب وترطيب الجذور بعمق.7. الشعر المصبوغ:الشعر المصبوغ يحتاج إلى عناية خاصة، وليس كل أنواع الشامبو العادية تتفاعل جيدًا مع الشعر الملون، لذا اختاري من المجموعة المصنعة خصيصًا للشعر المصبوغ.