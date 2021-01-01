5 نصائح بسيطة للحصول على أفضل مكياج فى السهرات.. البرايمر مهم



أفضل مكياج فى السهرات أفضل مكياج فى السهرات

يختلف مكياج السهرات والمناسبات الخاصة، عن المكياج اليومى خلال الحياة العادية، حيث تريد أن تصبح كل فتاة لافتة للأنظار خلال الحفلات، ولكن تجد بعضهن صعوبة فى العثور على مظهر المكياج المناسب لوجهها، ولإطلالة جميلة وجذابة فى الحفلات والمناسبات، قام موقع "style craze" بتوضيح بعض الخطوات التى تساعدك على أختيار مكياج مناسب لبشرتك ووجهك خلال المساء، خاصة أن موسم سهرات الكريسماس اقترب.



فيما يلي نصائح مهمة حول مكياج الحفلات المسائية لتجهيزك للحفلة:



1. خذى وقتك:



اقضِ وقتًا كافيًا في اتخاذ قرار بشأن اختيارك للملابس والمظهر العام، ووفقا لذلك، قومى بعمل مكياجك، وإذا كنت تخططين لارتداء زي لامع، فاحرصى على أن يكون مكياجك بسيطًا والعكس صحيح.





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2. اجعلى المكياج يدوم:الخروجات المسائية والمناسبات تعنى جلسات مليئة بالمرح والترفيه، وهناك احتمالية أن يذوب مكياجك ويلطخ وجهك، لذلك استخدمى برايمر جيد للوجه يساعد على تكوين ملمس ناعم ويطيل أيضًا مدة بقاء مكياجك.3. احرصى على الحصول على وجه خال من العيوب:الوجه مثل قماش للمكياج، وتكوين وجه خالٍ من العيوب لا يقل أهمية عن اختيار الزي المناسب، ضعي كريم أساس متوسط ​​التغطية وتذكري أن تمزجيه جيدًا، سيؤدي ذلك إلى إخفاء أي بقع ولون بشرة غير مثالي، مما يمنحك بشرة خالية من العيوب.4. إظهرى بعض الأشياء وإخفى البعض الآخر:ركزي فقط على ميزة واحدة للوجه، إذا كنتِ تنظرين بشكل دراماتيكي أو جريء على عينيك، فاحرصي على تخفيف باقي المكياج عن طريق إبقائها بسيطة، وبالمثل، إذا كنت تريدين شفاهًا جريئة، قللي من التركيز على الخدين والعينين.ولكن إذا ذهبت بعيون وشفاه جريئة، فالاحتمالات هي أنك ستبدين كمهرج، وسوف ينتهي بك الأمر بمظهر لا يليق بمكياج مسائى.5- احصلى على توهج وجهك:اصنعى توهجًا عن طريق وضع بودرة هايلايتر في المناطق الصحيحة فقط، كما يجب وضع قلم التظليل حيث يسقط الضوء على الوجه بشكل طبيعي هذا من شأنه أن يساعد الضوء على الانعكاس، مما يؤدي إلى توهج وجهك.إذا كنت تريدين أن تجعلى وجهك يبدو أطول أو أقصر، فإن الهايلايتر المستخدم للكونتور يعمل مثل السحر، وإذا كنت ترغبين في إطالة الوجه، فاستخدمى قلم الهايلايتر على طول خط الفك وأسفل عظام الخد لإضفاء مظهر أكثر حدة، بينما إذا كنت تتطلعين إلى جعله يبدو أقصر، فقومى بإبراز عظام الخد بطريقة مستديرة. هذا سوف يقلل من الطول.