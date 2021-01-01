لعشاق المكرونة .. 3 وصفات متنوعة ولذيذة
المكرونة من ألذ الاكلات التي يعشقها عدد كبير من الناس ويمكن إعدادها بمذاقات متنوعة لترضي جميع الاذواق، لذا نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بـ 3 وصفات مختلفة بخطوات الشيف شربيني.
مقادير سلطة مكرونة فرنسية:
ذرة صفراء
خس
طماطم
جبنة شيدر
خيار
مكرونة
زيتون شرائح
مايونيز
زيت زيتون
ليمون
خل
طريقة عمل سلطة مكرونة فرنسية:
* اخلطي الزيت مع الخل مع ليمونة وملح وفلفل ومايونيز وقطعي الخضروات مكعبات
* ضعي الزيتون والذرة الصفراء والمكرونة المسلوقة والصوص وقلبيهم جيداو افردي أوراق الخس في طبق التقديم و ضعي عليها السلطة وابشري عليها الجبنة وقدميه بالهنا.
مكرونة بالخضار في الفرن
مقادير مكرونة بالخضار في الفرن
لحم مفروم
مكرونة
بصل
ثوم طماطم
جزر فلفل ألوان
بسلة كريمة لباني
معجون طماطم
زعتر
بقدونس
زيت
ملح – فلفل
جبن رومي
جبن موتزريلا
طريقة عمل مكرونة بالخضار في الفرن:
* اسلقي المكرونة في ماء وملح في طاسة كبيرة على النار، ضعي الزيت مع البصل والثوم المفروم
* اضيفي اللحم المفروم الزعتر والبقدونس والطماطم ثم قطعي الخضروات واضيفيها على الخليط
* ثم أضيفي المكرونة المسلوقة بعد تصفيتها قم اضيفيها للخليط ثم ضعي الخليط في طاجن الفرن اخلطي الكريمة مع الجبن الموتزريلا والجبن الرومي المبشور و اسكبي الخليط على الطاجن وادخليه فرن ساخن
مكرونة باللحم المفروم للشيف شربيني:
مقادير مكرونة باللحم المفروم:
مكرونة
لحم مفروم مرقة
صلصة طماطم
زعتر بهارات
عصير طماطم
ملح
فلفل زبدة
طريقة عمل مكرونة باللحم المفروم
* في طاسة على النار ضعي الزبدة مع الثوم المفروم ثم اضيفي اللحم المفروم ومكعب مرقة حتى يتغير لون اللحم
* اضيفي صلصة الطماطم وعصير الطماطم واتركيها حتى تتسبك مع ملح وفلفل ثم اضيفي اليها المكرونة المسلوقة وقدميها
مكرونة بالمشروم
مقادير مكرونة بالمشروم
مكرونة
ملح
زبدة
فلفل
مشروم
بصل
ثوم
زعتر
مرقة
كريمة لباني
دقيق
طريقة عمل مكرونة بالمشروم
* في طاسة على النار ضعي ثوم مع زبدة مع مشروم مقطع شرائح وملح وفلفل وزعتر مفروم
* ثم ضيفي دقيق ومكعب مرقة قلبيهم جيدا ثم اضيفي الماء والكريمة اللباني واتركيها حتى تثقل
* اضيفي اليها المكرونة وقلبيها جيدا ثم قدميها
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