

لعشاق المكرونة .. 3 وصفات متنوعة ولذيذة لعشاق المكرونة .. 3 وصفات متنوعة ولذيذة

المكرونة من ألذ الاكلات التي يعشقها عدد كبير من الناس ويمكن إعدادها بمذاقات متنوعة لترضي جميع الاذواق، لذا نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بـ 3 وصفات مختلفة بخطوات الشيف شربيني.



مقادير سلطة مكرونة فرنسية:

ذرة صفراء

خس

طماطم

جبنة شيدر

خيار

مكرونة

زيتون شرائح

مايونيز

زيت زيتون

ليمون

خل

طريقة عمل سلطة مكرونة فرنسية:

* اخلطي الزيت مع الخل مع ليمونة وملح وفلفل ومايونيز وقطعي الخضروات مكعبات



* ضعي الزيتون والذرة الصفراء والمكرونة المسلوقة والصوص وقلبيهم جيداو افردي أوراق الخس في طبق التقديم و ضعي عليها السلطة وابشري عليها الجبنة وقدميه بالهنا.

قد يعجبك أيضا...

مكرونة بالخضار في الفرنمقادير مكرونة بالخضار في الفرنلحم مفروممكرونةبصلثوم طماطمجزر فلفل ألوانبسلة كريمة لبانيمعجون طماطمزعتربقدونسزيتملح – فلفلجبن روميجبن موتزريلاطريقة عمل مكرونة بالخضار في الفرن:* اسلقي المكرونة في ماء وملح في طاسة كبيرة على النار، ضعي الزيت مع البصل والثوم المفروم* اضيفي اللحم المفروم الزعتر والبقدونس والطماطم ثم قطعي الخضروات واضيفيها على الخليط* ثم أضيفي المكرونة المسلوقة بعد تصفيتها قم اضيفيها للخليط ثم ضعي الخليط في طاجن الفرن اخلطي الكريمة مع الجبن الموتزريلا والجبن الرومي المبشور و اسكبي الخليط على الطاجن وادخليه فرن ساخنمكرونة باللحم المفروم للشيف شربيني:مقادير مكرونة باللحم المفروم:مكرونةلحم مفروم مرقةصلصة طماطمزعتر بهاراتعصير طماطمملحفلفل زبدةطريقة عمل مكرونة باللحم المفروم* في طاسة على النار ضعي الزبدة مع الثوم المفروم ثم اضيفي اللحم المفروم ومكعب مرقة حتى يتغير لون اللحم* اضيفي صلصة الطماطم وعصير الطماطم واتركيها حتى تتسبك مع ملح وفلفل ثم اضيفي اليها المكرونة المسلوقة وقدميهامكرونة بالمشروممقادير مكرونة بالمشروممكرونةملحزبدةفلفلمشرومبصلثومزعترمرقةكريمة لبانيدقيقطريقة عمل مكرونة بالمشروم* في طاسة على النار ضعي ثوم مع زبدة مع مشروم مقطع شرائح وملح وفلفل وزعتر مفروم* ثم ضيفي دقيق ومكعب مرقة قلبيهم جيدا ثم اضيفي الماء والكريمة اللباني واتركيها حتى تثقل* اضيفي اليها المكرونة وقلبيها جيدا ثم قدميها