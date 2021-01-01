لمستخدمي الكمبيوتر لفترات طويلة.. 4 نصائح للحفاظ على صحة العين



نصائح للحفاظ على صحة العين نصائح للحفاظ على صحة العين

هناك أسباب كثيرة وراء قرح العين لكن أكثرها شيوعًا هي الإفراط في استخدامها أو إجهادها، يمكنك إجهاد عينك عن طريق العمل في غرفة ذات إضاءة ضعيفة أو القيادة لفترات طويلة أو عدم ارتداء النظارات عند ضرورة استخدامها أو الحملقة لفترة طويلة في مكان واحد مثل شاشة الكمبيوتر.



ووفقا لموقع wikihow قد يرجع سبب تقرح العين أيضًا إلى الصداع أو الزرق أو دخول أجسام غريبة في العين أو التهاب الجيوب الأنفية أو أي التهابات، إن كانت عينك متقرحة بعد يوم طويل، يمكنك القيام بعدة أشياء في المنزل لتساعد على تهدئة عينك المتقرحة.



1- استخدم قطرة العين

استخدام قطرات العيون أو الدموع الصناعية يساعد على ترطيب العين الجافة وقد يخفف هذا من تقرح العين، يمكنك استخدام المحلول الملحي أو قطرات العيون الطبية، اتبع إرشادات الصانع.



2- استخدم كمادات دافئة

استخدامها قد يساعد على ترخية العضلات المحيطة بالعين مما قد يخفف إجهاد العين ورفة العين التي تصيبها وهي مجهدة، يمكنك استخدام الكمادات الدافئة الجافة أو المبتلة طبقًا لما يبدو مفيدًا لحالتك، إن كنت ترتدي النظارات أو العدسات اللاصقة، اخلعها قبل استخدام الكمادات.



3- استخدم راحة يدك ككمادات

استخدمها للضغط برفق على منطقة العين وسيساعد هذا على تخفيف إجهاد العين وسيسكن الألم، إن كنت ترتدي أيًا من النظارات أو العدسات اللاصقة، اخلعها قبل استخدام راحة يدك ككمادات.

ضع راحتي يديك أمام وجهك.

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اضغط برفق براحة يديك على عينيك.واصل القيام بذلك لمدة 30 ثانية، ثم استرح. كرر هذه الخطوة عند الضرورة لتقليل الألم.4- استخدم كمادات أكياس الشاي العشبيةبعض الأعشاب كالكاموميل وخاتم الذهب والعرقون والآذريون والبرباريس تحتوي على خصائص مقاومة للالتهاب التي قد تساعد على تخفيف آلام عينك.بينما لا يوجد أي دليل علمي يثبت أن كيس الشاي أكثر فاعلية من غيره من الكمادات الدافئة، ولكنك قد تجد أن رائحة الأعشاب الفواحة مهدئة للأعصاب.