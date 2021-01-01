من مطبخك.. علاج منزلي لالتهاب الأذن أقوى من المسكنات



علاج منزلي لالتهاب الأذن علاج منزلي لالتهاب الأذن

علاج منزلي لالتهاب الأذن يخلصك من ألمها المزعجة ومنحك الشعور بالراحة أمر قد يبحث عنه الكثيرون، خاصة أنه يعتقد البعض أن آلام الأذن هي مجرد مصدر إزعاج بسيط ، لكنها يمكن أن تسبب ألمًا منهكًا، أثناء انتظار الرعاية الطبية أو عمل المضادات الحيوية ، يمكن أن تساعد بعض العلاجات المنزلية.



يجب على الأشخاص الذين يعانون من آلام شديدة في الأذن التحدث إلى

الطبيب دائمًا ، خاصةً لأول مرة، ومع ذلك هناك علاجات يمكن للناس

استخدامها في المنزل لتخفيف آلام الأذن الأقل حدة ، أو كوسيلة لتقليل

الألم.



علاج منزلي لالتهاب الأذن في المنزل

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يمكن أن تشعر بألم الأذن لا يطاق ، مما يجعل من الصعب النوم أو تناولالطعام أو القيام بأي شيء سوى التفكير في الألم. يجد العديد من الأطفالصعوبة خاصة في التعامل مع وجع الأذن.غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بعدوى الأذن من أعراض أخرى ، مثل ضغطالجيوب الأنفية أو التهاب الحلق لأن العدوى من المناطق المجاورة قد تؤثرعلى الأذن. يمكن أن تكون عدوى الأذن أيضًا حالة قائمة بذاتها. معظمالتهابات الأذن بكتيرية وليست فيروسية.إذا كنت تبحثين عن علاج منزلي لالتهاب الاذن في المنزل يمكن للطبيب فقط تشخيص التهاب الأذن. لا ينبغي على الناس تناولالمضادات الحيوية بدون وصفة طبية ، أو افتراض أن الأعراض ناتجة عن التهابفي الأذن.علاج التهاب الأذن عند الكبارلحلول سريعة للتخلص علاج التهاب الأذن عند الكبار وعندما تظهر أعراض مشكلة الأذن ولا تحل من تلقاء نفسها في غضون يوم أويومين ، يجب التحدث إلى الطبيب. إذا كان الألم شديدًا ، أومصحوبًا بحمى شديدة ، أو يتضمن فقدان السمع ، فيجب على المرضى التماسالعناية الطبية على الفور.علاج التهاب الأذن بالأعشابلعلاج التهاب الأذن إليك علاجات منزلية فعالة للأشخاص الذين يعانون من آلام الأذن ويمكن أن تساعد الأدوية المضادة للالتهابات في تخفيف الألم وعدم الراحة.يمكنللأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAID's) أن تقلل مؤقتًا منآلام وجع الأذن. يمكن للأشخاص الذين يعانون من آلام الأذن تجربة:ايبوبروفينأسيتامينوفينأسبرينمن المهم أن تتذكر أنه ليس من الآمن إعطاء الأسبرين للرضع والأطفال الصغار. هذا بسبب خطر حدوث حالة تهدد الحياة تسمى متلازمة راي.يمكنأن تسبب هذه الأدوية آثارًا جانبية خطيرة عند الرضع والأطفال الصغار. لاحظأيضًا أن جرعة الأطفال غالبًا ما تكون أقل بكثير من الجرعة المناسبةللبالغين.يمكن أن تقلل الحرارة المنبعثة من وسادة التدفئة الكهربائية أو الكمادات الساخنة من الالتهاب والألم في الأذن.ضع ضمادة ساخنة على الأذن لمدة 20 دقيقة. للحصول على أفضل النتائج ، يجب على الأشخاص لمس الرقبة والحلق باستخدام الضمادة الساخنة.يجبألا تكون وسادة التدفئة ساخنة بشكل لا يطاق. يجب ألا ينام الناس أبدًا معوسادة التدفئة ، أو السماح للطفل باستخدام الكمادات الساخنة دون إشرافالكبار.قد يساعد تناول فص ثوم يوميًا في منع التهابات الأذن ويستخدمالثوم منذ فترة طويلة في الطب الشعبي لتخفيف الألم. تشير بعض الأبحاث إلىأن لها خصائص مضادة للميكروبات يمكنها محاربة العدوى.يجبعدم استخدامه كبديل للمضادات الحيوية التي أوصى بها الطبيب. بدلًا من ذلك ،ضع في اعتبارك إضافة الثوم إلى نظام المضادات الحيوية لتسريع عمليةالراحة.لمنع التهابات الأذن ، حاول تناول فص ثوم كل يوم.قدتقلل قطرات الأذن بالثوم أيضًا الألم وتمنع تفاقم العدوى. قم بطهي فصين أوثلاثة فصوص في ملعقتين كبيرتين من زيت الخردل أو بذور السمسم حتى يصبحلونها بنيًا ، ثم صفي المزيج. ثم ضع قطرة أو اثنتين على كل أذنيعد البصل مثل الثوم ، يمكن أن يساعد البصل في مكافحة العدوى وتقليل الألم. مثل الثوم أيضًا ، البصل ليس بديلًا عن العناية الطبية.سخنيالبصل في الميكروويف لمدة دقيقة أو دقيقتين. ثم قم بتصفية السائل ووضع عدةقطرات على الأذن، قد يرغب الشخص في الاستلقاء لمدة 10 دقائق ، ثم السماحللسائل بالتدفق خارج الأذن. كرر هذا حسب الحاجة.علاج الم الأذن للكبار فى المنزليمكن أن تساعد الكمادات الباردة في تخفيف آلام وجع الأذن.جرب لف الثلج في مناشف ورقية أو تجميد كمادة باردة ثم تغطيتها بقطعة قماش خفيفة، ضع هذا على الأذن والمنطقة الواقعة أسفل الأذن مباشرة لمدة 20 دقيقة.لا يجب على الآباء وضع الثلج مباشرة على جلد أطفالهم يجد بعض الناس أن الحرارة توفر راحة أكبر من البرودة. بالنسبة للآخرين ، فإن استخدام الكمادات الساخنة والباردة بالتناوب (20 دقيقة ساخنة ، تليها 20 دقيقة باردة) يوفر أفضل تسكين للألم.يمكن أن تساعد قطرات الأذن في تقليل الضغط في الأذن الناجم عن السوائل وشمع الأذن فتعد قطرات الأذن ليست بديلًا عن قطرات الأذن أو المضادات الحيوية الموصوفة ، لذلك يجب على الناس استخدامها لبضعة أيام فقط. إذا عادت الأعراض ، يجب على الناس مراجعة الطبيب.يمكن أن يساعد التدليك اللطيف في تخفيف ألم الأذن الذي ينتشر من الفك أو الأسنان ، أو يسبب صداع التوتر.قد يساعد التدليك أيضًا في تخفيف ألم التهاب الأذن.قد يساعد هذا النوع من التدليك على تصريف السوائل الزائدة من الأذنين ومنع الألم من التفاقم.