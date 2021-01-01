من مطبخك.. علاج منزلي لالتهاب الأذن أقوى من المسكنات

علاج منزلي لالتهاب الأذن
علاج منزلي لالتهاب الأذن يخلصك من ألمها المزعجة ومنحك الشعور بالراحة أمر قد يبحث عنه الكثيرون، خاصة أنه يعتقد البعض أن آلام الأذن هي مجرد مصدر إزعاج بسيط ، لكنها يمكن أن تسبب ألمًا منهكًا، أثناء انتظار الرعاية الطبية أو عمل المضادات الحيوية ، يمكن أن تساعد بعض العلاجات المنزلية.
يجب على الأشخاص الذين يعانون من آلام شديدة في الأذن التحدث إلى
الطبيب دائمًا ، خاصةً لأول مرة، ومع ذلك هناك علاجات يمكن للناس
استخدامها في المنزل لتخفيف آلام الأذن الأقل حدة ، أو كوسيلة لتقليل
الألم.
علاج منزلي لالتهاب الأذن في المنزل
يمكن أن تشعر بألم الأذن لا يطاق ، مما يجعل من الصعب النوم أو تناول
الطعام أو القيام بأي شيء سوى التفكير في الألم. يجد العديد من الأطفال
صعوبة خاصة في التعامل مع وجع الأذن.
غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بعدوى الأذن من أعراض أخرى ، مثل ضغط
الجيوب الأنفية أو التهاب الحلق لأن العدوى من المناطق المجاورة قد تؤثر
على الأذن. يمكن أن تكون عدوى الأذن أيضًا حالة قائمة بذاتها. معظم
التهابات الأذن بكتيرية وليست فيروسية.
إذا كنت تبحثين عن علاج منزلي لالتهاب الاذن في المنزل يمكن للطبيب فقط تشخيص التهاب الأذن. لا ينبغي على الناس تناول
المضادات الحيوية بدون وصفة طبية ، أو افتراض أن الأعراض ناتجة عن التهاب
في الأذن.
علاج التهاب الأذن عند الكبار
لحلول سريعة للتخلص علاج التهاب الأذن عند الكبار وعندما تظهر أعراض مشكلة الأذن ولا تحل من تلقاء نفسها في غضون يوم أو
يومين ، يجب التحدث إلى الطبيب. إذا كان الألم شديدًا ، أو
مصحوبًا بحمى شديدة ، أو يتضمن فقدان السمع ، فيجب على المرضى التماس
العناية الطبية على الفور.
علاج التهاب الأذن بالأعشاب
لعلاج التهاب الأذن إليك علاجات منزلية فعالة للأشخاص الذين يعانون من آلام الأذن ويمكن أن تساعد الأدوية المضادة للالتهابات في تخفيف الألم وعدم الراحة.
يمكن
للأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAID's) أن تقلل مؤقتًا من
آلام وجع الأذن. يمكن للأشخاص الذين يعانون من آلام الأذن تجربة:
ايبوبروفين
أسيتامينوفين
أسبرين
من المهم أن تتذكر أنه ليس من الآمن إعطاء الأسبرين للرضع والأطفال الصغار. هذا بسبب خطر حدوث حالة تهدد الحياة تسمى متلازمة راي.
يمكن
أن تسبب هذه الأدوية آثارًا جانبية خطيرة عند الرضع والأطفال الصغار. لاحظ
أيضًا أن جرعة الأطفال غالبًا ما تكون أقل بكثير من الجرعة المناسبة
للبالغين.
يمكن أن تقلل الحرارة المنبعثة من وسادة التدفئة الكهربائية أو الكمادات الساخنة من الالتهاب والألم في الأذن.
ضع ضمادة ساخنة على الأذن لمدة 20 دقيقة. للحصول على أفضل النتائج ، يجب على الأشخاص لمس الرقبة والحلق باستخدام الضمادة الساخنة.
يجب
ألا تكون وسادة التدفئة ساخنة بشكل لا يطاق. يجب ألا ينام الناس أبدًا مع
وسادة التدفئة ، أو السماح للطفل باستخدام الكمادات الساخنة دون إشراف
الكبار.
قد يساعد تناول فص ثوم يوميًا في منع التهابات الأذن ويستخدم
الثوم منذ فترة طويلة في الطب الشعبي لتخفيف الألم. تشير بعض الأبحاث إلى
أن لها خصائص مضادة للميكروبات يمكنها محاربة العدوى.
يجب
عدم استخدامه كبديل للمضادات الحيوية التي أوصى بها الطبيب. بدلًا من ذلك ،
ضع في اعتبارك إضافة الثوم إلى نظام المضادات الحيوية لتسريع عملية
الراحة.
لمنع التهابات الأذن ، حاول تناول فص ثوم كل يوم.
قد
تقلل قطرات الأذن بالثوم أيضًا الألم وتمنع تفاقم العدوى. قم بطهي فصين أو
ثلاثة فصوص في ملعقتين كبيرتين من زيت الخردل أو بذور السمسم حتى يصبح
لونها بنيًا ، ثم صفي المزيج. ثم ضع قطرة أو اثنتين على كل أذن
يعد البصل مثل الثوم ، يمكن أن يساعد البصل في مكافحة العدوى وتقليل الألم. مثل الثوم أيضًا ، البصل ليس بديلًا عن العناية الطبية.
سخني
البصل في الميكروويف لمدة دقيقة أو دقيقتين. ثم قم بتصفية السائل ووضع عدة
قطرات على الأذن، قد يرغب الشخص في الاستلقاء لمدة 10 دقائق ، ثم السماح
للسائل بالتدفق خارج الأذن. كرر هذا حسب الحاجة.
علاج الم الأذن للكبار فى المنزل
يمكن أن تساعد الكمادات الباردة في تخفيف آلام وجع الأذن.
جرب لف الثلج في مناشف ورقية أو تجميد كمادة باردة ثم تغطيتها بقطعة قماش خفيفة، ضع هذا على الأذن والمنطقة الواقعة أسفل الأذن مباشرة لمدة 20 دقيقة.
لا يجب على الآباء وضع الثلج مباشرة على جلد أطفالهم يجد بعض الناس أن الحرارة توفر راحة أكبر من البرودة. بالنسبة للآخرين ، فإن استخدام الكمادات الساخنة والباردة بالتناوب (20 دقيقة ساخنة ، تليها 20 دقيقة باردة) يوفر أفضل تسكين للألم.
يمكن أن تساعد قطرات الأذن في تقليل الضغط في الأذن الناجم عن السوائل وشمع الأذن فتعد قطرات الأذن ليست بديلًا عن قطرات الأذن أو المضادات الحيوية الموصوفة ، لذلك يجب على الناس استخدامها لبضعة أيام فقط. إذا عادت الأعراض ، يجب على الناس مراجعة الطبيب.
يمكن أن يساعد التدليك اللطيف في تخفيف ألم الأذن الذي ينتشر من الفك أو الأسنان ، أو يسبب صداع التوتر.
قد يساعد التدليك أيضًا في تخفيف ألم التهاب الأذن.
قد يساعد هذا النوع من التدليك على تصريف السوائل الزائدة من الأذنين ومنع الألم من التفاقم.
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