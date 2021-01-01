العثور على حجر سقط من طبق طائر في قنا .. شاهد



العثور على حجر العثور على حجر



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن، يقول فيه أنه عثر علي حجر بلوري شفاف بمنطقة كولة أبوليله بجبال دشنا، الواقعة شمال شرق مدينة قنا، أثناء تواجده بالصدفة منذ فترة بالمنطقة الجبلية.



وقال أيمن السلحدار، صاحب الفيديو المنشور علي موقع" يوتيوب"، إن الحجر الشفاف الذى عثر عليه ابن عمه الحاج عواد، غير طبيعي، حيث انه يتميز بلون شفاف وحجم وشكل غير مألوف، فضلا عن أوضاع غريبة صاحبت ظهور الحجر وتشير بعض الروايات إلى أنه من الفضاء.



وأضاف السلحدار، :ابن عمي عواد عثر علي الحجر و سعي من خلال أصدقاء من داخل وخارج مصر معرفة مصدر الحجر، وتأكدنا بعدها أن الحجر له شبيه وجد علي أطراف جبال منطقة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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وتابع السلحدار، تواصلت مع تاجر ألماظ، للإفادة عن طبيعة الحجر وأكد لي بأن الحجر طبيعي ليس من الزجاج ولم يمر على أي ماكينة خاصة بالأحجار الكريمة أو الزجاج، وهو ما تأكدنا منه عند تمرير الحجر بالماكينة التي لم تستطع كسر جزء منه.واستطرد صاحب الفيديو، المنطقة التي عثر فيها ابن عمي علي الحجر تدور حولها علامات استفهام كثيرة منذ أجداد الأجداد، وكل من يعيش في هذه المنطقة، يردد أنهم كانوا يشاهدون أضواء في السماء وأن المنطقة يسكنها الجان، وكل هذا يرجع لثقافات وخرافات تعود الأهالي على ترديدها في القرى.وأشار السلحدار، إلى أن الدكتور نبيل فاروق في كتابه "مذكرات طبيب في جنوب الصعيد" تحدث عن منطقة كولة أبوليله التي زارها منذ فترة بعيدة، وأنها تشبه مطار معد ومجهز لاستقبال شيء معين.وأضاف السلحدار، أن منطقة كولة أبوليلة شهدت ولأول مره وفق رواية قديمة متداولة عن أحد قاطنيها ويسمى الحاج حنفي" نزول طبق طائر، وظن الأهالي أن هجوما من دولة معادية، فهرعوا للجسم المعطوب وقتلوا ودمروا من به وأخدوا كل شيء ماعدا قطعة حديدية لا زال يحتفظ بها الحاج حنفي الذي توفي منذ فترة قريبة.وطالب السلحدار، بأن يتولي أهل الإختصاص و العلماء دورهم في تفسير علمي لهذا الحجر، وسبب وجوده في هذ المنطقة الغامضة التي تدور حولها الكثير من الأساطير والخرافات.