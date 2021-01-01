رسميا.. ثلاثي الأهلي خارج القائمة الأولى للموسم الجديد



ثلاثي الأهلي خارج القائمة الأولى للموسم الجديد ثلاثي الأهلي خارج القائمة الأولى للموسم الجديد

أرسل النادي الأهلي القائمة الأولية للموسم الجديد، والتي يحين الموعد الأخير لها اليوم الإثنين 30 نوفمبر.



وأعلن الأهلي، خروج الثلاثي السنغالي أليو بادجي وصالح جمعة وأحمد الشيخ من قائمة الأهلي الأولى للموسم الجديد



وكشف عبدالرحمن مجدي وكيل أعمال صالح جمعة، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الإثنين، رحيل صالح عن الفريق الأحمر بشكل نهائي بعد جلسة جمعة اللاعب بمسؤولي النادي، وفسخ تعاقده بالتراضي.

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ويمكن للأهلي إضافة أسماء بالقائمة الثانية بحد أقصى يوم 6 ديسمبر القادم.وتضم القائمة 30 لاعبا فوق السن، بينهم 4 محترفين، بالإضافة للاعب شمال أفريقي يعامل معاملة المصري.