مريض نفسيًا مصاب بكورونا يعتدي على نائب محافظ البحيرة بدمنهور



الدكتورة نهال بلبع الدكتورة نهال بلبع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، أمس، صورا لمريض نفسي مصاب بفيروس كورونا أثناء قيامه بتحطيم سيارة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عقب مرورها للاطمنئان على المرضي بـ مستشفي صدر دمنهور.



وأوضحت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة تفاصيل الواقعة، مؤكدة أنها كانت فى جولة تفقدية بدأت الساعة السابعة مساء أمس بمستشفى حوش عيسى المركزى، للمرور على بعض الصيدليات بحضور لجنة من الصحة والمحافظة مكونة من مسؤول مكافحة العدوى بمديرية الصحة، وعضو من الرقابة والمتابعة بالمحافظة، ورئيس مدينة حوش عيسى ونائبه، مدير إدارة المستشفيات.



وأوضحت نائب المحافظ، أنه بعد انتهاء الجولة في مستشفى حوش عيسى، انتقلت اللجنة إلى مستشفى صدر دمنهور للمرور عليه والاطمئنان على صحة المواطنين بشكل مفاجئ ، ولكن أثناء المرور تواجد مريض كورونا محول من الإسكندرية يعانى من مرض نفسى كان متواجاد فى ساحة المستشفى، وقام بتكسير زجاج السيارة، حتى تمكن العاملون بالمستشفى من السيطرة على الموقف.

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وأوضحت نائب المحافظ، انه انتقلت بعد جولتها في مستشفى صدر دمنهور إلي ديوان عام المحافظة لحضور اجتماع مع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، لمناقشة خطة المحافظة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.يذكر أن شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومديرى المشروعات بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، ووضع ما تضمنته تلك القرارات موضع التنفيذ على النحو التالي :- يتم رفع درجة الإستعداد القصوي في كافة الجهات الحكومية والجهات التابعة والاستعداد الكامل بالتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة لأي تداعيات لمجابهة فيروس كورونا المستجد .- إرجاء كافة الاحتفالات والاجتماعات الكبري في نطاق المحافظة والتي يترتب عليها تجمعات.-التأكيد على تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح أيا كانت تبعيتها لحين إشعار آخر.- التأكيد على التعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب إنتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل ( الحفلات الفنية والإحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات).- التأكد من تطهير كافة المباني والمنشآت التابعة ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبية علي العاملين بإتخاذ إجراءات الوقاية .- التأكيد على إلغاء توقيع الحضور والانصراف بالبصمة ويتم العودة الي نظام التوقيع بالدفاتر لإشعار آخر.- التأكد من تواجد الملصقات وارشادات التوعية بأماكن ظاهرة بكافة المباني والمنشآت التابعة .- التأكيد علي تطهير كافة الاتوبيسات ووسائل النقل العام قبل خروجها ودخولها الجراج التابع .- التأكيد على تطهير المساجد والكنائس بشكل دائم يوميا .- المرور المستمر علي المدارس والمستشفيات للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية .- التأكيد على إستمرار عمل غرف العمليات الفرعية على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول- تشکیل مجموعات عمل مدربة لمواجهة الأحداث الطارئة.- التنسيق مع فرق الهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني للتوعية وإعداد منشورات لأسلوب الوقاية وتوزيعها بالأماكن المزدحمة .- تفعيل دور الكنيسة والمسجد لتوعية المواطنين بأخطار المرض والأعراض والارشادات الواجب اتباعها لتلافي الإصابة بالمرض .- تفعيل دور الرائدات الريفيات لتوعية المواطنين.- تفعيل دور المدارس والجامعات لنشر الوعي الثقافي بخطورة المرض وأسلوب الوقاية منه.جدير بالذكر قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الخميس الماضي، منح العاملين أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل والسيدات التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن اثنى عشر عاما إجازة استثنائية اعتبارا من 28/11/2020 وذلك بكافة جهات المحافظة.ويأتى هذا القرار فى ظل الإجراءات التى تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك بما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لرؤية رئيس المصلحة وطبيعة العمل خاصة قطاعي الصحة والتربية والتعليم.وأكد محافظ البحيرة فيما عدا الفئات السابقة تخفض أعداد جميع العاملين بكافة جهات المحافظة ( الديوان العام - الوحدات المحلية - مديريات الخدمات والإدارات والمكاتب التابعة لها - كافة الشركات والمصالح والأجهزة الحكومية والمشروعات التابعة للمحافظة بكافة مستوياتهم ) بنسبة 25% من إجمالي العاملين بكل مصلحة وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لرؤية رئيس المصلحة وطبيعة العمل.وشدد محافظ البحيرة، على اتخاذ جميع الجهات المشار إليها كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا في جميع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العام والخاصة ووسائل النقل الجماعي والأجرة، والتي من بينها ما يلی :۔- إعطاء اجازة مفتوحة لكل من تظهر عليه أعراض واشتباه كورونا والتوجيه بالالتزام بالعزل المنزلى- التشديد على ارتداء الكمامة خاصة في وسائل المواصلات وداخل مقار العمل.- تكثيف الحملات على المقاهي وضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها أو بيعها وغلق الكافيهات التي تقدمها- نشر العبارات التحذيرية علي المواقع الرسمية وشاشات العرض- التأكيد على مواعيد غلق المحال التجارية والورش والمقاهي والمطاعم والمولاتعلى أن تكون الإجازات الممنوحة وفقا لهذا القرار مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجراءات المقررة قانونا أو تؤثر علي أى من مستحقات الموظف المالية.