بارقة أمل.. اكتشاف دواء جديد لعلاج سرطان البروستاتا



دواء جديد لعلاج سرطان البروستاتا دواء جديد لعلاج سرطان البروستاتا

أعلن باحثون أن هناك دواءً يستخدم في علاج سرطان الثدي عند النساء، أثبت فعاليته في علاج بعض الحالات المصابة بسرطان البروستاتا، عن طريق استهداف نقطة ضعف في المرض.وأكد الباحثون أن عقار "أولاباريت" المستخدم أيضًا في علاج سرطان المبيض الناتج عن خلل جين BRCA، حقق نتائج مذهلة في التجارب التي أجرتها هيئة الصحة الوطنية البريطانية على مرضى سرطان البروستاتا،



وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.والدواء المعتمد من إدارة الأغذية والعقاقير للسرطان، يمنع الخلايا السرطانية عند مرضى سرطان البروستاتا من إصلاح نفسها، بحسب هندريك توبياس أركيناو، المدير الطبي لمعهد أبحاث سارة كانون بالمملكة المتحدة.



اقرأ أيضًا: في شهر التوعيه به.. سرطان البروستاتا من الألف إلى الياء (ملف خاص)وقال أركيناو: "غالبًا ما ينتشر سرطان البروستاتا في العظام، وفي عمليات المسح، رصدنا مئات الأورام في الكتفين والحوض والعمود الفقري والساقين. لذلك يزداد الشعور بالألم في هذه المناطق، فضلًا عن تعرضها المستمر للكسور."وأشار عالم الأورام إلى أن الأدوية التي تستهدف هرمون التستوستيرون قد تكون فعالة في السيطرة على سرطان البروستاتا في مراحله المتأخرة لسنوات عديدة.ويأتي إعلان الدواء الجديد بالتزامن مع شهر نوفمبر الخاص بالتوعية بسرطان البروستاتا، الذي يحتل المرتبة التاسعة في قائمة السرطانات التي تصيب الرجال عالميًا، والمرتبة الثامنة من حيث معدلات الوفاة.