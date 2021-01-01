كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" الصادر عن شهر أكتوبر الماضي، عن حجم مبيعات السيارات السيدان الاقتصادية خلال 10 أشهر، وتبين تفوق مبيعات سيارة نيسان صني على طراز رينو لوجان، حيث استحوذت الاولى على نسبة 34,4% ما يعادل 9878 وحدة من إجمالي مبيعات فئتها الذي بلغ 28675 وحدة.
أما سيارة رينو لوجان فاستطاعت أن تقتنص 20,5% من الحصة السوقية لمبيعات السيارات السيدان الاقتصادية، حيث باعت خلال العشرة أشهر نحو 5884 وحدة، تلاها مباشرة سيارة إم جي 5 بنسبة 14,6% ما يُعادل 4181 وحدة.
فيما استحوذت سيارة بيجو 301 على نسبة 6,6% من مبيعات فئتها أي بعدد وحدات يصل إلى 1898 وحدة، ثم جاءت بعدها سيارة لادا جرانتا بنسبة 6,1% ما يساوي 1736 وحدة.
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التعليقات على صني تتفوق على لوجان في مبيعات السيارات السيدان الاقتصادية خلال 10 أشهر
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