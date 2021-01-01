

طرح بيجو 2008 رسمياً في مصر بسعر يبدأ من 340 ألف جنيه طرح بيجو 2008 رسمياً في مصر بسعر يبدأ من 340 ألف جنيه

أعلنت شركة مانسكو، وكيل العلامة التجارية الفرنسية بيجو في مصر، منذ قليل عن طرح طراز بيجو 2008 الذي ينتمي لفئة السيارات الـ SUV، رسمياً في السوق المصري بسعر يبدأ من 340 ألف جنيه.



وتتوفر السيارة بثلاث فئات، أسعارها كالتالي:



الفئة السعر بالجنيه المصري

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ACTIVE 339,900ALLURE 369,900GT LINE 399,900وتأتي بيجو 2008 موديل 2021 في السوق المصري بمحرك سعته 1200 سي سي، يولد قوة قدرها 130 حصان، وأقصى عزم دوران230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.وتأتي السيارة بخزان وقود سعته 44 لتر، وخلوص أرضي 16 سم، وسعة صندوق الأمتعة 434 لتر.وتأتي السيارة بمجموعة من مواصفات الأمان القياسية مثل وجود نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الالكتروني لقوة الفرامل EBD، برنامج تدعيم الفرامل، برنامج التوازن الإلكتروني، نظام تنبيه ضغط الإطارات، وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، قفل أوتوماتيك للأبواب عند التحرك، حساس ركن خلفي، مكان تثبيت مقعد الأطفال.كما تأتي بيجو 2008 بمجموعة من التجهيزات القياسية تتمثل في وجود مثبت ومحدد سرعة، كمبيوتر رحلات، طارة مدمجة متعددة الاستخدامات، زجاج كهرباء أمامي وخلفي، عجلة قيادة متحركة في 4 اتجاهات، مرايات كهربائية جانبية، التحكم في ارتفاع كرسي السائق، عجلة قيادة جلد، شاشة 7 بوصة تعمل باللمس، بلوتوث، مدخل USB، 6 سماعات، إشارات بالمرايات، زجاج جانبي وخلفي داكن، مصابيح أمامية بإضاءة هالوجين، مصابيح أمامية ليد تعمل عند إدارة المحرك، مصابيح خلفية ليد.