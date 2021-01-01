

شركة ناران تكشف عن سيارتها الأولى بقوة 1,034 حصان شركة ناران تكشف عن سيارتها الأولى بقوة 1,034 حصان

كشفت ناران عن سيارتها الأولى والتي تحمل أيضاً اسم ناران.



تتميز ناران كوبيه بتصميمها الرياضي الهجومي ومقدمتها المنخفضة التي تستلهمها الشركة من الطيور الجارحة، تحافظ السيارة على شبه ضئيل من بي إم دبليو M8 التي تقدم للسيارة قاعدة عجلاتها، ولا شيء أكثر من ذلك. تتميز ناران برزمة أيروديناميكية ومصابيح عصرية نحيلة.



صحيح أن السيارة تأتي على أساس بي إم دبليو M8، ولكن لم يمنعها ذلك من الحصول على محركها الخاص والذي صمم من الصفر في ألمانيا. تحمل السيارة محرك 5.0 لتر V8 ثنائي التيربو ينتج 1,034 حصان و 1,036 نيوتن متر. تستطيع ناران كوبيه تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 2.3 ثانية والتسارع من0-160 كم/س خلال 4.5 ثانية بينما تصل سرعتها القصوى لـ370 كم/س.

تصنف ناران كوبيه كسيارة من فئة GT3 وتصميم 2+2، وتعتبر ناران أن سيارتها منافس لمكلارين سبيدتيل وأستون مارتن فولكان، ولذلك يمكننا توقع أسعار باهظة، وبالنظر لإمكانيات التخصيص التي تعد بها الشركة من تخصيص جميع تفاصيل السيارة لكل عميل حسب متطلباته الشخصية بما فيها تخصيص اسم السيارة نفسه وبالنظر إلى أنهم سينتجون فقط 49 نسخة من السيارة فإن الأسعار قد تصل لملايين الدولارات.















