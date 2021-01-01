إذا مررت بإحدى الشوارع بمصر، تجد المسجد بجوار الكنيسة ومحمد و جرجس جيران وأصدقاء، يتعاونان معاً فى الأفراح والأحزان، وكأنهما أشقاء، وهذا هو المبدأ الذى تعيش عليه مصر منذ قديم الأزل، وهذا مانجح الشاب، حسن جمال، فى تجسيده من خلال إلتقاط صورة للقس والشيخ يلقون على بعضهما التحية، دون أن يلاحظ أى منهما أن فى هذه اللحظة تلتقط صورة لهما، والتى أثارت إعجاب الكثير من رواد السوشيال ميديا منذ أن نشرها حسن على صفحته الخاصة بموقع "الفيس بوك".
تحدث حسن جمال، الطالب بكلية التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر، للـ"اليوم السابع"، عن كواليس الصورة، قائلاً :"كنت راكب قطار الساعة 8 الصبح، وراجع بلدى الأقصر، عشان أقضى إجازتى من الكلية مع أسرتى، وفى طريقى القطار وقف عند محطة نجع حمادى، ولفت نظرى وأنا أطل من الشباك إن فيه شيخ جاى من بعيد وبطل الناحية التانية، شاهت قس، فقررت أصورهم، وهما ماشيين قصاد بعض، لكن تفاجئت إنهم سلموا على بعض فى نفس الوقت، فرحت جداً بالصورة اللى اعتبرتها رزق من ربنا".
وأشار حسن إلى إنه لم يعمل بمجال التصوير الفوتوغرافى، ولكن يهوى التصوير، لذلك تلتقط عينه كل ماهو مميز حوله، ويوثقه بكاميرا هاتفه، حيث قال :" أنا مش بشتغل فى التصوير، لأني مش معايا كاميرا للأسف،بس أنا بحب المجال ده وبحب أوثق اللحظات المميزة، بكاميرا التليفون بتاعي، وبدأت الموضوع ده من سنة تقريباً".
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التعليقات على صاحب صورة القس والشيخ يكشف الكواليس .. كانت أجمل صدفة بمحطة نجع حمادى
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