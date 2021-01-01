

عودة الأمطار «خفيفة ومتوسطة».. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة عودة الأمطار «خفيفة ومتوسطة».. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، وتشهد فيها البلاد أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المحافظات، مع انخفاض في درجات الحرارة، كما تشهد البلاد في الأيام الثلاث شبورة مائية صباحاً.



ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الاثنين ، طقس مائل للدفءعلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية دافيء على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد ، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



وهناك شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ، وأمطار خفيفة الى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية ( السلوم – مطروح ).

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «22- 13»، الإسكندرية «22- 13»، قنا «24- 10»، الأقصر «24- 11»، أسوان «25- 12».أما غداً الثلاثاء فهناك انخفاضاً في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً ، والطقس ليلاً شديد البرودة على كافة الأنحاء بارد على جنوب سيناء.وتعود الأمطار مرة أخري الثلاثاء حيث هناك فرص لأمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري شمالاً ( كفر الشيخ – البحيرة ) ( 30 % ) ، وأمطار متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية ( الإسكندرية – مطروح – السلوم ) ( 70 % ) ، وامطار خفيفة الى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية ( بورسعيد – العريش – رفح ) ( 50 % ).أيضاً هناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري.وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على : القاهرة الكبرى«20 – 12»، الوجه البحرى «20 – 12»، السواحل الشمالية الغربية «19 – 13»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «21– 14»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر « 25 - 17»، شمال الصعيد «22 – 10»، جنوب الصعيد «25 – 12» درجة مئوية.ويتوقع الخبراء بعد غدً الأربعاء أن يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية نهاراً ، والطقس ليلاً شديد البرودة على كافة الأنحاء بارد على جنوب سيناء.وهناك فرص لسقوط المطر الأربعاء ، ومن المتوقع أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري شمالاً ( كفر الشيخ – البحيرة )( 40 % ) ، وأمطار خفيفة الى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية ( مطروح – السلوم – الإسكندرية – بورسعيد – العريش – رفح ) ( 50 % ).وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري.وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«21 – 14»، الوجه البحرى «21 – 14»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 15»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «21 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «24 – 17»، شمال الصعيد «22 – 10»، جنوب الصعيد «24 – 12» درجة مئوية.