

هل سيحرم «كلب بايدن» صاحبه من «حفل التنصيب»؟ هل سيحرم «كلب بايدن» صاحبه من «حفل التنصيب»؟

قال الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن بايدن أصيب بكسور دقيقة في قدمه وسيحتاج على الأرجح لارتداء حذاء واق لعدة أسابيع.



وذكر مكتب بايدن في بيان أن الحادث وقع يوم السبت وأنه زار طبيبا للعظام يوم الأحد للخضوع لفحوص بالأشعة السينية (إكس) والأشعة المقطعية، بعد إلتواء قدمه أثناء اللعب مع كلبه.



وظن الأطباء في بادئ الأمر أن نائب الرئيس السابق (78 عاما) أصيب فقط بالتواء في الكاحل، لكنهم أمروا بإجراء فحص إضافي.

قد يعجبك أيضا...

وقال كيفن أوكونور، الطبيب الخاص ببايدن في بيان منفصل وزعه مكتب الرئيس المنتخب إن «فحصا بالأشعة المقطعية أكد وجود كسور دقيقة...سيحتاج على الأرجح حذاء واقيا للمشي لعدة أسابيع».وبعد إعلان فوزه على الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر الجاري، سيصبح بايدن أكبر سياسي أمريكي سنا يتولى الرئاسة على الإطلاق، عندما يدخل البيت الأبيض في 20 يناير القادم.وعبر ترامب، في صفحته على «تويتر»، والذي لم يقر بعد بهزيمته في الانتخابات ويطعن في النتائج أمام القضاء، عن «تمنياته بالشفاء العاجل» لبايدن.وفى وقت سابق أعلن مكتب بايدن أنه سيخضع لفحص من قبل جراح عظام بدافع الحذر الشديد بعد أن لوى كاحله وهو يلعب بالكلب.وتقول صحيفة الجارديان إن الكسور من الأمور المقلقة لكبار السن، لكن يبدو ان حالة بايدن بسيطة نسبيا استنادا إلى تصريح طبيه والعلاج المقرر أن يأخذه، وسيكون بايدن البالغ من العمر 78 عاما أكبر من يتولى الرئاسة في الولايات المتحدة عند تنصيبه في يناير المقبل.وأوضحت الصحيفة أن الصحفيين الذين يغطون أخبار الرئيس المنتخب لم يحظوا بفرصة لرؤية بايدن يدخل إلى مكتب الطبيب، على الرغم من مطالب متعددة.وشوهد بايدن عند مغادرته مكتب الطبيب لجراء الأشعة، وكان يعرج بشكل واضح على الرغم من أنه كان يسير دون عكاز أو مساعدة أخرى.ولم تشر أي تقارير ما إذا كانت الإصابة التي تعرض لها بايدن يمكن أن تؤثر على خطط تنصيبه المقررة في 20 يناير المقبل، حيث ذكر طبيبه أن سيحتاج إلى وضع قدمه في حذاء واق لعدة أسابيع، دون أن يوضح ما إذا كان هذا قد يمتد إلى فترة التنصيب أم لا.وتشير الجارديان إلى أن صحة بايدن تحظى باهتمام كبير من قبل حلفائه ومعارضيه على حد السواء، حيث سيكون أكبر من يتولى الراسة في تاريخ الولايات المتحدة.وخلال الحملة الانتخابية، نشرت حملة بايدن مختصر تاريخه الطبي الذي أظهر أنه يتمتع بصحة جيدة ملائم لتولى الرئاسة، وشمل التقرير نتائح فحص جسدى أجراه الطبيب الأساسى لبايدن منذ عام 2009 كيفين أوكونور.وكان بايدن وزوجته قد تبنيا الكلب الشيفرد الألماني ميجور في عام 2018. وكان قد حصلا على أول كلب «تشامب» بعد انتخابات 2008، وقال أل بايدن إنه سيجلبون كلابهم معهم على البيت الأبيض، كما سيخذون قطة أيضا.من جانبه، تمنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشفاء العاجل لبايدن، ونشر على صفحته على تويتر فيديو لبايدن وهو يخرج من المستشفى.ويعد ترامب واحد من الرؤساء الأمريكيين القلائل الذين لم يجلبوا حيوانا اليفا معهم على البيت الأبيض، وقد علق بايدن على هذا أثناء الحملة الانتخابية، وقال إن بعض الأمريكيين يحتفلون بالعيد القوى للقطط وآخرين يحتفلون بالعيد القومى للكلاب، بينما لا يحتفل الرئيس ترامب بأى منهما.