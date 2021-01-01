أكدت دراسات مفاجأة غير متوقعة أن معاجين الأسنان تحتوي على مواد تمنع من انتقال فيروس كورونا بنسبة 99%، وأكدت الدراسات أن ذلك المواد هي التي تتضمن تركيبات الزنك الذي يحتوي على كلوريد سيتيل، وفقاً لما ذكره موقع سكاي نيوز عربية.
وتضمنت الدراسات المخبرية معجون أسنان جديد قضى على كورونا بنسبة أكثر من 99 بالمئة، بعد دقيقتين من غسل الفم، وأظهر المعجون الذي يحتوي على تركيبات الزنك فعالية بعد 30 ثانية فقط من استخدامه، بالإضافة إلى أن نتائج الاختبارات تظهر أن معجون الأسنان يكافح الوباء عن طريق تقليل كمية الفيروس في الفم مؤقتا، مما يقلل فرص نشر العدوى عبر الرذاذ المتطاير منه.
وينتشر الفيروس، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من خلال قطرات الجهاز التنفسي، أو الجزيئات الصغيرة التي تخرج من فم المصاب، عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث أو حتى يتنفس.
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التعليقات على معجون الأسنان يمنع انتشار فيروس كورونا
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