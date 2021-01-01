

معجون الأسنان يمنع انتشار فيروس كورونا معجون الأسنان يمنع انتشار فيروس كورونا

أكدت دراسات مفاجأة غير متوقعة أن معاجين الأسنان تحتوي على مواد تمنع من انتقال فيروس كورونا بنسبة 99%، وأكدت الدراسات أن ذلك المواد هي التي تتضمن تركيبات الزنك الذي يحتوي على كلوريد سيتيل، وفقاً لما ذكره موقع سكاي نيوز عربية.



وتضمنت الدراسات المخبرية معجون أسنان جديد قضى على كورونا بنسبة أكثر من 99 بالمئة، بعد دقيقتين من غسل الفم، وأظهر المعجون الذي يحتوي على تركيبات الزنك فعالية بعد 30 ثانية فقط من استخدامه، بالإضافة إلى أن نتائج الاختبارات تظهر أن معجون الأسنان يكافح الوباء عن طريق تقليل كمية الفيروس في الفم مؤقتا، مما يقلل فرص نشر العدوى عبر الرذاذ المتطاير منه.



وينتشر الفيروس، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من خلال قطرات الجهاز التنفسي، أو الجزيئات الصغيرة التي تخرج من فم المصاب، عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث أو حتى يتنفس.

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وبالتزامن مع الدراسات المختبرية، أجريت دراسة سريرية شملت حوالى 50 مريضا داخل مستشفى في البرازيل، وأظهرت هذه الدراسة قدرة عدد من معاجين الأسنان على تقليل كمية الفيروس في الفم بشكل مؤقت، وجاءت الدراسات ضمن برنامج أبحاث شركة "كولجيت"، الذي يتضمن أبحاثا سريرية على الأشخاص المصابين بالفيروس لتقييم فعالية منتجات العناية بالفم في تقليل كمية الفيروس داخله.".وأجريت الدراسات، التي تمت في أكتوبر الماضي، بالشراكة مع معهد أبحاث الصّحة العامة التابع لجامعة روتجرز نيوجيرسي الأمريكية الطبية، والمختبرات الإقليمية للسلامة الحيوية.وقالت الباحثة ماريا رايان: "ما زلنا في المراحل الأولى من أبحاثنا السريرية، لكن نتائجنا المختبرية الأولية والسريرية واعدة للغاية".وأضافت: "في حين أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والشطف لا يعتبر علاجا بحد ذاته أو وسيلة لحماية الفرد بشكل كامل من العدوى، فإنهما قد يساعدان في تقليل انتقال الفيروس وإبطاء انتشاره".