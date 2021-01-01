أمازون تتعاون مع الحكومة الأمريكية لمكافحة السلع المقلدة

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أمازون تتعاون مع الحكومة الأمريكية لمكافحة السلع المقلدة

تكمن مشكلة شراء الأشياء عبر الإنترنت في أنه عادةً ما يكون كل ما عليك الإعتماد عليه هو الصور. في بعض الأحيان، لا تمثل هذه الصور المنتج بدقة، فمن المحتمل أن يحصل المرء في بعض الأحيان على منتج مزيف يتم تسويقه على أنه المنتج الحقيقي.

نظرًا لمدى قوة وشهرة متجر أمازون ونظامه الذي يسمح للبائعين من الطرف الثالث ببيع منتجاتهم على المتجر، فقد واجهت أمازون عدة مشاكل مثل هذه في الماضي. لدرجة أن الشركة أعلنت للتو أنها ستتعاون مع المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية (IPR) التابع للحكومة الأمريكية للمساعدة في معالجة هذه المشكلة.

الفكرة هي أنه مع هذا الفريق، سيحاولون منع هذه السلع المقلدة من دخول حدود الولايات المتحدة في المقام الأول، مما يعني أن البائعين لن يحصلوا حتى على فرصة لبيعها، وهو ما نأمل بدوره أن يؤدي إلى تقليصعدد العملاء الذين تم خداعهم من قبل هؤلاء البائعون.

وفقٌا لنائب رئيس قسم ثقة العملاء ودعم الشركاء في شركة أمازون، السيد Dharmesh Mehta، فقد صرح بالقول : ” الآن، من خلال الجمع بين المعلومات الاستخبارية من أمازون ومركز IPR والوكالات الأخرى، يمكننا إيقاف عمليات التزييف على الحدود، بغض النظر عن المكان حيث يعتزم الفاعلين السيئيين تقديم تلك العناصر المُقلدة. نحن نقدر الشراكة مع مركز حقوق الملكية الفكرية والوكالات الأخرى لحماية المستهلكين الأمريكيين ومقاضاة الفاعلين السيئين “.

المصدر: موقع الكترونى

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