

فولكس فاجن ستصدر سيارة كهربائية صغيرة بأقل من 24000 دولار فولكس فاجن ستصدر سيارة كهربائية صغيرة بأقل من 24000 دولار

في المستقبل، قد يكون لدى فولكس فاجن سيارة كهربائية ميسورة التكلفة في تشكيلتها، وفقًا لرويترز، يعمل صانع السيارات على سيارة كهربائية خالصة بحجم بولو في إطار مشروع تسميه الشركة "Small BEV" "Battery Electric Vehicle".







يقول المنشور إن فولكس فاجن تطور السيارة للسوق الشامل "تحسبا لوائح مناخية أكثر صرامة" وأن السيارة ستكلف ما بين 20.000 و 25.000 يورو (24.000 إلى 30.000 دولار أمريكي).

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نقطة السعر هذه ستجعلها في المتناول أكثر من ID.3 و ID.4 القادم وستجعلها منافسًا مباشرًا لأحد طرازات Tesla القادمة. خلال حدث "يوم البطارية" في سبتمبر ، قالت تسلا إنهاتجري تغييرات من شأنها أن تخفض إلى النصف تكاليف بناء خلايا البطارية لسياراتها.سيسمح لها ذلك بالمضي قدمًا في خططها لبناء سيارة كهربائية بقيمة 25000 دولار في غضون السنوات الثلاث المقبلة. نظرًا لأن رويترز لم تر سوى خطط فولكس فاجن BEV ، ولم تؤكدها الشركة بعد ، فسنضطر على الأرجح إلى الانتظار قليلاً لرؤيتها ومعرفة متى ستتوفر.في منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ، أعلنت شركة فولكس فاجن أنها خصصت جزءًا أكبر من ميزانيتها الاستثمارية الإجماليةلتقنيات السيارات الرقمية والكهربائية. كانت تخطط أصلاً لضخ 60 مليار يورو (72 مليار دولار أمريكي) فقط في تطوير السيارات الكهربائية وذاتية القيادة على مدى السنوات الخمس المقبلة ، لكنها زادت هذا الرقم إلى 73 مليار يورو (86 مليار دولار أمريكي).يمكن أن يساعد كل من الاستثمار الأكبر وتطوير سيارة كهربائية ميسورة التكلفة الشركة على تقديم طرازات 300 EV بحلول عام 2030 كما تأمل في القيام بذلك. علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد كلاهما في الوصول إلى النقطة التي تتكون فيها 60 بالمائة من المركبات التي تبيعها في أوروبا من المركبات الهجينة والمركبات الكهربائية. هذا شيء يتعين على الشركة تحقيقه بحلول عام 2030 لتكون قادرة على الالتزام بأهداف الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة بشأن الانبعاثات.