

علماء يكتشفون طريقة جديدة لتوصيل الدواء داخل الجسم دون إجراء جراحة علماء يكتشفون طريقة جديدة لتوصيل الدواء داخل الجسم دون إجراء جراحة

اكتشف العلماء طريقة لإنشاء وإلغاء الحقول المغناطيسية عن بعد، وتتضمن الطريقة تشغيل التيار الكهربائي من خلال ترتيب خاص من الأسلاك لإنشاء مجال مغناطيسي يبدو كما لو أنه جاء من مصدر آخر، وهو الأمر الذى يمكن استخدامه فى مجالات حقيقية، فيمكن إنشاء مجال مغناطيسي من خارج الجسم يتركز مباشرة على الأورام، وبالتالي يمكنك توصيل الدواء دون إجراء جراحي.



وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، قالت روزا ماتش باتل، عالمة الفيزياء في مركز Istituto Italiano Di Tecnologia لتقنيات النانو الجزيئية الحيوية في إيطاليا التي قادت البحث الجديد: "إذا لم يكن لديك حد أقصى للمجال المغناطيسي في مساحة فارغة، فهذا يعني أنه لا يمكنك إنشاء مجال مصدر مغناطيسي عن بُعد، دون وضع مصدر مغناطيسي فعلي في الموقع المستهدف".



على الرغم من ذلك، اعتقدت ماتش باتل وزملاؤها أنهم قد يكونوا قادرين على التغلب على هذه المشكلة، وتصور الباحثون مادة ذات نفاذية مغناطيسية سالبة 1، وتشير النفاذية المغناطيسية للمادة إلى مقدار زيادة أو نقصان هذه المادة في المجال المغناطيسي عند تعرضها لذلك المجال.



ولن تكون الطريقة الجديدة لتحفيز المجالات المغناطيسية التي تعتمد على مواد غير موجودة مفيدة بشكل خاص، ولكن على الرغم من عدم وجود هذه المادة الافتراضية ذات النفاذية السلبية، يمكن للفيزيائيين إنشاء نوع من "مادة" مؤقتة من التيار الكهربائي الذي يمر عبر ترتيب معين من الأسلاك.



وأضافت باتل: "في النهاية، نحن لا نستخدم أي مادة، نحن نستخدم ترتيبًا دقيقًا للتيارات التي يمكن اعتبارها مادة نشطة".



ولإنشاء الحقل من مسافة بعيدة، ابتكرت باتل وفريقها أسطوانة مجوفة مصنوعة من حوالي 20 سلكًا تحيط بسلك داخلي طويل، عندما يمر التيار عبر هذه الأسلاك، فإنه يولد مجالًا مغناطيسيًا يبدو كما لو كان السلك الداخلي الطويل خارج الجهاز بالفعل.