مشهد مخيف.. لحظة انفجار نيزك فى سماء اليابان حول الليل إلى نهار.. فيديو وصور

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صورة الخبر: مشهد مخيف.. لحظة انفجار نيزك فى سماء اليابان حول الليل إلى نهار.. فيديو وصور
مشهد مخيف.. لحظة انفجار نيزك فى سماء اليابان حول الليل إلى نهار.. فيديو وصور

في مشهد بدا مخيفا نوعا ما والتقطه العديد من المصورين، شوهد نيزك متوهج يتهاوى في السماء في مناطق واسعة من اليابان، مما جذب الانتباه على شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعى، وتوهج النيزك بقوة أثناء هبوطه بسرعة عبر الغلاف الجوي للأرض، وفي لحظة ما اشتعل محولا ظلام الليل إلى ما يشبه النهار، وأفاد العديد من الأشخاص في غرب اليابان على وسائل التواصل الاجتماعي برؤية المشهد النادر.



وقال تلفزيون إن إتش كي العام، إن كاميراته في محافظات أيشي ومي الوسطى وأماكن أخرى، التقطت كرة النار في السماء الجنوبية، كما ذكرت صحيفة "أساهي" المحلية، أن كاميرا في ميناء ناجويا أظهرت النيزك يتألق مثل البدر عندما اقترب من الأرض، وقال بعض الخبراء إن شظايا صغيرة من النيزك ربما وصلت إلى الأرض.





كما وثقت لقطات لحظة انفجار نيزك لامع فى سماء البرازيل، حيث سجلها مرصد هيلر وجونج الفضائى فى وقت مبكرا عند دخولها الغلاف للأرض، حيث أظهرت لقطات الفيديو النيزك وهو يضىء شوارع المدينة لمدة ثوان معدودة، وذكرت جريدة "ديلى ميل"، أن نظام المراقبة التابع للمركز بمدينة تاكوارا، سجل الانفجار على بعد نحو 462 ميلًا بالقرب من الحدود بين ريو جراندي دو سول وأوروجواى.

وقال كارلوس فرناندو يونج، مدير المنطقة الجنوبية لشبكة مراقبة النيازك البرازيلية، إن النيزك دخل الغلاف الجوى على ارتفاع 64 ميلاً واستمر 1.05 ثانية قبل أن ينفجر على ارتفاع 58.7 ميلاً فوق السطح.

صورة الخبر: مشهد مخيف.. لحظة انفجار نيزك فى سماء اليابان حول الليل إلى نهار.. فيديو وصور

صورة الخبر: مشهد مخيف.. لحظة انفجار نيزك فى سماء اليابان حول الليل إلى نهار.. فيديو وصور

صورة الخبر: مشهد مخيف.. لحظة انفجار نيزك فى سماء اليابان حول الليل إلى نهار.. فيديو وصور

صورة الخبر: مشهد مخيف.. لحظة انفجار نيزك فى سماء اليابان حول الليل إلى نهار.. فيديو وصور

المصدر: اليوم السابع

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