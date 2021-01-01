في مشهد بدا مخيفا نوعا ما والتقطه العديد من المصورين، شوهد نيزك متوهج يتهاوى في السماء في مناطق واسعة من اليابان، مما جذب الانتباه على شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعى، وتوهج النيزك بقوة أثناء هبوطه بسرعة عبر الغلاف الجوي للأرض، وفي لحظة ما اشتعل محولا ظلام الليل إلى ما يشبه النهار، وأفاد العديد من الأشخاص في غرب اليابان على وسائل التواصل الاجتماعي برؤية المشهد النادر.
وقال تلفزيون إن إتش كي العام، إن كاميراته في محافظات أيشي ومي الوسطى وأماكن أخرى، التقطت كرة النار في السماء الجنوبية، كما ذكرت صحيفة "أساهي" المحلية، أن كاميرا في ميناء ناجويا أظهرت النيزك يتألق مثل البدر عندما اقترب من الأرض، وقال بعض الخبراء إن شظايا صغيرة من النيزك ربما وصلت إلى الأرض.
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التعليقات على مشهد مخيف.. لحظة انفجار نيزك فى سماء اليابان حول الليل إلى نهار.. فيديو وصور
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