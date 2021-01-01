بالصدفة.. العثور على "نوع غريب وجديد تماما" من التفاح

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صورة الخبر: بالصدفة.. العثور على "نوع غريب وجديد تماما" من التفاح
بالصدفة.. العثور على "نوع غريب وجديد تماما" من التفاح

عثر بريطاني عاشق للطبيعة "بالصدفة" على نوع غريب و"جديد تماما" من التفاح، وذلك خلال تجوله في منطقة ريفية قريبة من مقاطعة ويلتشير.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن آرتشي توماس عثر على تفاحة سقطت على طريق قرب منطقة تدعى "وادي نادر"، وذلك في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري.

وذكر توماس: "لم تكن مثل أي تفاحة رأيتها من قبل. ليست عادية على الإطلاق. لقد سقطت من شجرة قديمة ووحيدة في المنطقة".

وتابع: "رغم أنني لست خبيرا في الفواكه فقد شعرت أن هذه التفاحة جديدة تماما".

وعرض الرجل التفاحة على العلماء، أكدوا أن الثمرة نتجت عن "طفرة طبيعية" ولم تتعرض لعملية تهجين اصطناعية.

وأوضح الخبير في الجمعية البستانية الملكية ببريطانيا جيم أربوري، أن الفاكهة لم تكن صنفا مزروعا بل هي "نوع جديد تماما"، مضيفا: "تبين أنها من إنتاج شجرة عمرها لا يقل عن 100 عام".

وبعد حصوله على "تأكيد العلماء"، قال توماس إنه يأمل أن يسجل هذه التفاحة بشكل رسمي، وأن تطلق تسمية خاصة عليها.

صورة الخبر: بالصدفة.. العثور على "نوع غريب وجديد تماما" من التفاح

صورة الخبر: بالصدفة.. العثور على "نوع غريب وجديد تماما" من التفاح

صورة الخبر: بالصدفة.. العثور على "نوع غريب وجديد تماما" من التفاح

صورة الخبر: بالصدفة.. العثور على "نوع غريب وجديد تماما" من التفاح

المصدر: سكاى نيوز عربية

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