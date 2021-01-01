عثر بريطاني عاشق للطبيعة "بالصدفة" على نوع غريب و"جديد تماما" من التفاح، وذلك خلال تجوله في منطقة ريفية قريبة من مقاطعة ويلتشير.
وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن آرتشي توماس عثر على تفاحة سقطت على طريق قرب منطقة تدعى "وادي نادر"، وذلك في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري.
وذكر توماس: "لم تكن مثل أي تفاحة رأيتها من قبل. ليست عادية على الإطلاق. لقد سقطت من شجرة قديمة ووحيدة في المنطقة".
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التعليقات على بالصدفة.. العثور على "نوع غريب وجديد تماما" من التفاح
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