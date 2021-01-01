

خطة التحول الرقمى على مائدة قمة مصر الاقتصادية.. الأربعاء خطة التحول الرقمى على مائدة قمة مصر الاقتصادية.. الأربعاء

تنطلق بعد غدًا الأربعاء 2 ديسمبر، قمة مصر الاقتصادية للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، والتي تنظمها شركة POD Egypt.



ومن المتوقع أن تستقبل القمة هذا العام، أكثر من 20 متحدثًا من الخبراء وقادة الرأي بالقطاعي الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.



وتناقش القمة أبرز القضايا التي تتعلق بالاقتصاد المصري، ومن المقرر أن تشهد القمة عقد 3 جلسات متخصصة، أولاها هي القطاع البنوك والاستثمار وذلك من خلال تسليط الضوء على دور البنوك في مساندة الاقتصاد المصري خلال أزمة كوفيد-19.

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وتناقش الجلسة الثانية دور القطاع العقاري الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات صمودًا وثباتًا خلال أزمة كورونا، في حين تستعرض الجلسة الثالثة «جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» مدى استعداد البنية التحتية لخطة التحول الرقمي في مصر في أعقاب أزمة كورونا، والذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية.وتعقد الجلسة الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي يديرها المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات والتشغيل للمتحدة للخدمات الإعلامية، ويتحدث في الجلسة كلًا من المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، والمهندس ياسر شاكر عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة أورانج مصر، والمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، والمهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية كابيتال.