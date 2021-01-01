

تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم 30 نوفمبر تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم 30 نوفمبر

استقرت أسعار الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، في بعض البنوك العاملة في الاسواق المصرية خلال تعاملات اليوم، الاثنين 30 نوفمبر2020، ليسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الاهلي المصري عند 15.59 للشراء و 15.69 جنيهًا للبيع .









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يأتي ذلك بعد أن شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، حالة من التباين أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر الجاري.وبلغ السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، للدولار نحو 15.59 جنيها للشراء، 15.72 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه.وسجل سعر الدولار، في البنك التجاري الدولي عند 15.61 للشراء و 15.71 جنيهًا للبيع، وبلغ سعره في بنك مصر، نحو 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الاهلي المصري وبنك القاهرة نحو 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع.ورغم انتشار جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، إلا أن سعر الدولار الأمريكي فقد نحو 34 قرشًا من قيمته أمام الجنيه، خلال الـ10 شهور الأولى من العام الجاري، نتيجة زيادة التدفقات الدولارية وتراجع حجم الاستيراد.وكان سعر الدولار الأمريكي، يشهد حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضي.وشهد سعر الدولار الأمريكي، حالة من التراجع أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات شهر أكتوبر 2020، وفقد سعر الدولار الأمريكي، نحو 5 قروش من قيمته أمام الجنيه