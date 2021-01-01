شاهد.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في عدة مناطق اليومين المقبلين



الأرصاد تتوقع سقوط أمطار الأرصاد تتوقع سقوط أمطار

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا انتهينا من حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، وأنه من يوم السبت الماضي تحسنت الأحوال الجوية وهناك استقرار تام، وظهور واضح للشمس أثناء النهار.



وأعقبت ، الطقس يصاحبه شبورة مائية خلال الساعات الأولى من النهار ولكن غير مؤثرة على حركة السفر، مع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.



وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أنه ن بدءا من مساء اليوم الاثنين سيكون هناك فرص لسقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق، وبداية من الغد الثلاثاء والاربعاء تستمر الأمطار على السواحل الشمالية ومنها إسكندرية ومطروح والسلوم وبورسعيد وغيرها من المحافظات، وستكون أمطار متوسطة الشدة غير مؤثرة.

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وأشارت إلى أن الأمطار ستصل الي مجموعة من محافظات الوجه البحري وستكون نسبة الأمطار من خفيفة إلي متوسطة الشدة، لافتة إلي أن هذه الحالة من الاستقرار ستستمر حتى نهاية الأسبوع.وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الاثنين، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والقاهرة يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة.ويكون الطقس لطيفا على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه شبوة مائية صباحا وأمطار خفيفة على متوسطة غربا، والرياح معتدلة.ويبقى الطقس ما بين اللطيف والمعتدل على محافظات الصعيد نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة.وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على السطح كما تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.ويكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياج السطحية جنوبية غربية.وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة والوجه البحرى 22 للعظمى والصغرى 13، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 15، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 17، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 12.