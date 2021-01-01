بالدجاج واللحم والسي فوود.. 3 وصفات مختلفة لـ طريقة عمل لازانيا



لازانيا لازانيا

لازانيا تعتبر من الأطباق الشهية واللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها المختلف مما يدفع العديد إلى شرائها من المطاعم، لذا نقدم لكم من خلال هذا التقرير 3 وصفات متنوعة لـ طريقة عمل لازانيا من مطبخ الشيف شربيني.



مقادير لازانيا الدجاج

لازانيا شرائح

خلطة بشاميل



صدور دجاج

جبنة فيتا

جبنة بارميزان

لبن

صلصة

طماطم

بصل

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كريمة لبانيثومزيتملحفلفل أسودزبدةزعترطريقة تحضير لازانيا الدجاج والخضار بالبشاميل:-يفرم بصل وثوم ويوضعا في طاسة بها زيت على النار مع زعتر طازج مفروم.-تضاف قطع صدور الدجاج وملح وفلفل وكريمة لباني وقليل من الدقيق.-يوضع جزء من البصل والثوم في طاسة أخرى على النار مع صلصة طماطم ويقلب قليلا.-يضاف إليها الماء وتغلى مع ملح وفلفل ثم تفرد شرائح اللازانيا، ويوضع عليها الجبنة الفيتا وشريحة لازانيا أخرى.-يوضع دقيق مع زبدة لعمل البشاميل ويحرك جيدًا، ثم يضاف لبن وكريمة لباني ويقلب ثم يرفع قبل أن يثقل قوامه.-توضع صلصة طماطم وقليل من البشاميل في طاجن زجاجي.-توضع شرائح اللازانيا في الطاجن وتضاف إليها جبنة ثم صوص.-تكرر الطبقات مرة أخرى، ثم تصب صلصة الطماطم وصوص البشاميل ثم جبنة بارميزان مبشورة.- تدخل فرنا ساخنا حتى تنضج اللازانيا وتقدم.مقادير لازانيا السي فود:جمبريسمك فيليهكاليماريبسلةثومبصلفلفل احمرطماطمصلصة طماطمزعتر طازجمكرونةسمـنةدقيقلبنجوزة الطيبجبنة موتزاريلاكمونبهاراتمكعب مرقةكزبرة خضراءملحفلفل اسودطريقة تحضير لازانيا السي فود-قطعي البصل مكعبات صغيرة وضعيه في السمنة على النار-ضيفي اليه ثوم مفروم ثم ضيفي مكعب مرقة-قطعي الفلفل الأحمر مكعبات وقطعي الكاليماري والسمك الفيليه-ضيفي السمك والكاليماري والجمبري والفلفل الأحمر والزعتر الطازج-ضيفي الفلفل الحار المقطع ثم ضيفي جوزة الطيب والبهارات والكمون وصلصة الطماطم وملح وفلفل-استمري في التقليب ثم ضيفي البسلة-قشري الطماطم وقطعيها مكعبات متوسطة ثم اضيفيها واتركيها على النار مع كزبرة خضراء مفرومة-ضيفي قليل من الماء واتركيها لتنضج على نار هادئة-ضعي مقدار السمنة بنفس مقدار الدقيق وحركيه باستخدام مضرب سلك يدوي ثم ضيفي اللبن واتركيه ليغلي-ضيفي كريمة لباني وحركيه جيدا ارفعيه عن النار قبل ان يثقل-ضعي قليل من الصوص الأبيض في طاجن الفرن ثم ضعي شرائح اللازانيا ثم ضعي الحشو المعد سابقا وعليها شرائح لازانيا ثم بقية الصوص الأبيض والجبنة-ادخلي الطاجن فرن ساخن حتى تنضج ثم قدميهامقادير لازانيا باللحم المفروممكرونةلحم مفرومبصلثومطماطمأعشابزيتدقيقزبدةلبنملحفلفلسبانخفلفل ألوانمرقةصلصة طماطمطريقة تحضير لازانيا باللحم المفروم-اسلقي شرائح اللازانيا في ماء مغلي وزيت-اجرشي البصل مع الثوم والفلفل الألوان وضعيها في طاسة بها زيت ساخن على الهواء مع مكعب مرقة- اضيفي اللحم المفروم والملح والفلفل وصلصة الطماطم والسبانخ الطازج- في حلة أخرى ضعي الزبدة مع الدقيق واللبن لعمل الباشميل-ادهني الطاجن بالزبدة مع قليل من الباشميل، رصي شرائح اللازانيا وعليها الحشو ثم شرائح اللازانيا مرة أخرى وعليها الباشميل، وادخليها فرن ساخن حتى يحمر وجهها ثم قدميها.