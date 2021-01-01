نهضة بركان: لن نخوض السوبر الإفريقي في مصر

آخر الأخباراخبار الرياضة › نهضة بركان: لن نخوض السوبر الإفريقي في مصر

صورة الخبر: نهضة بركان
نهضة بركان

أعلن نادي نهضة بركان المغربي، رفضه التام لإقامة لقاء الأهلي المصري، في كأس السوبر الإفريقي في مصر.

وقال كتابي الحسين، المتحدث الرسمي باسم نهضة بركان، عبر قناة النهار المصرية، إن ناديه لن يخوض لقاء السوبر في مصر، مهما تكلف الأمر.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة السوبر الإفريقي في نسخته المقبلة، على أرض مصر، بدلاً من قطر دون توضيح أسباب هذا القرار.

وأشار الحسين إلى أن ناديه طلب إقامة اللقاء على ملعب محايد خارج مصر والمغرب، وسيكون القرار النهائي للاتحاد الإفريقي.

وأوضح أن ناديه لم يتم إخطاره بإقامة السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما أعلن محمد فضل عضو الاتحاد المصري، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة.

ويخوض نهضة بركان لقاء السوبر الإفريقي بوصفه بطل الكونفدرالية ضد الأهلي، الذي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا مؤخرًا.

المصدر: kooora

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على نهضة بركان: لن نخوض السوبر الإفريقي في مصر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
23234

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager