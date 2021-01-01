نهضة بركان: لن نخوض السوبر الإفريقي في مصر

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أعلن نادي نهضة بركان المغربي، رفضه التام لإقامة لقاء الأهلي المصري، في كأس السوبر الإفريقي في مصر.



وقال كتابي الحسين، المتحدث الرسمي باسم نهضة بركان، عبر قناة النهار المصرية، إن ناديه لن يخوض لقاء السوبر في مصر، مهما تكلف الأمر.



وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة السوبر الإفريقي في نسخته المقبلة، على أرض مصر، بدلاً من قطر دون توضيح أسباب هذا القرار.

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وأشار الحسين إلى أن ناديه طلب إقامة اللقاء على ملعب محايد خارج مصر والمغرب، وسيكون القرار النهائي للاتحاد الإفريقي.وأوضح أن ناديه لم يتم إخطاره بإقامة السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما أعلن محمد فضل عضو الاتحاد المصري، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة.ويخوض نهضة بركان لقاء السوبر الإفريقي بوصفه بطل الكونفدرالية ضد الأهلي، الذي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا مؤخرًا.