أعلن نادي نهضة بركان المغربي، رفضه التام لإقامة لقاء الأهلي المصري، في كأس السوبر الإفريقي في مصر.
وقال كتابي الحسين، المتحدث الرسمي باسم نهضة بركان، عبر قناة النهار المصرية، إن ناديه لن يخوض لقاء السوبر في مصر، مهما تكلف الأمر.
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة السوبر الإفريقي في نسخته المقبلة، على أرض مصر، بدلاً من قطر دون توضيح أسباب هذا القرار.
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التعليقات على نهضة بركان: لن نخوض السوبر الإفريقي في مصر
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